﻿Preetz stürzt bei Bewertung von Radwegen ab

Fahrradklimatest des ADFC

Pluspunkt für Preetz: Radfahrer dürfen Einbahnstraßen – wie hier in der Mühlenstraße – in beide Richtungen befahren.

Während Plön sich über den Spitzenplatz als fahrradfreundlichste Kommune in Schleswig-Holstein freuen darf, fiel der Fahrradklimatest des ADFC in der kreisgrößten Stadt nicht so rosig aus. „Preetz stürzt ab“, kommentiert der ADFC. Doch Bürgermeister Björn Demmin sieht das nicht so kritisch.

