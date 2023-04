﻿Fahrturnier in Futterkamp: So kommen große Pferde durch enge Gassen

Blekendorf. Es erinnert an das berüchtigte Wagenrennen im Film-Klassiker „Ben Hur“. Mit Tempo rutschen die Gespanne in der Halle in Futterkamp (Gemeinde Blekendorf) durch die Kurven. Die Fahrerin oder der Fahrer sitzt, der „Groom“ dahinter steht und hält das Gefährt im Gleichgewicht. 60 Gespanne gehen an den Start der Endrunde in der Hallencup-Serie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Turnierleiter Jürgen Lamp ist hochzufrieden mit der Teilnehmerzahl. In Schleswig-Holstein gibt es nur knapp 110 Gespannfahrer, die Turniere fahren. Die Mehrheit von ihnen versammelt sich an diesem Tag in Futterkamp.

Wer den engen Parcours in der 20 mal 60 Meter großen Halle sieht, glaubt nicht, dass sogar ein Vierspänner da durch kommt. Geschicklichkeit ist dafür die eine Sache, weiß Lamp. Die andere: Die Pferde und Ponys müssen „gymnastisiert“ sein. Also so gelenkig, dass sie die engen Kurven geschmeidig meistern können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst Experten wie Lamp gelingt das nicht immer. In der M-Klasse (M steh für mittelschwer) der Vierspänner stößt er mit der Kutsche einen Pfosten an. Ein Ball, der extra auf dem Pfosten liegt, wackelt und fällt herunter. Das bedeutet fünf Sekunden Zeitstrafe.

„Gewonnen habe ich trotzdem“, sagt der 70-Jährige, dem man anmerkt, dass er sich über den Fehler ärgert. Seit mindestens 50 Jahren sitzt er auf dem Kutschbock. Er schlägt mit der Hand nach vorn. Soll heißen: Das sind eigentlich noch mehr.

Darum ist das Turnier in Futterkamp auch etwas für Einsteiegr

Er ist Turnierleiter in der Halle, die zum Lehr- und Versuchszentrum der Landwirtschaftskammer gehört. Lamp sorgt ganz bewusst dafür, dass auch unerfahrene Lenker ihre ersten Erfahrungen sammeln. Sie starten in der E-Klasse, E für Einsteiger. 20 Teilnehmer waren dabei.

„Fünf bis sechs von denen starten nächstes Jahr vielleicht schon eine Klasse höher“. Die A-Klasse, A für Anfänger. Und vielleicht später auf noch höherem Niveau. „Ich möchte ein Förderer der Jugend sein.“ Das gefällt nicht jedem in der Halle, der an höherklassigem Kutschsport interessiert ist.

Das Publikum ist den Lenkern aber wohl gesonnen. Auch die, die mehrere Bälle zu Boden bringen und damit Zeitstrafen erhalten, bekommen brav Beifall. Es ist ein Event, dass Spaß bringen soll. Viele Lenker haben eine Kamera auf ihrem Helm angebracht und filmen ihren Lauf zwischen den Hindernissen hindurch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So kam Sabine Leistikow zum Kutschsport

Sabine Leistikow (50) ist vor sieben Jahren zum Fahrsport gekommen. Eine Freundin lud die Bothkamperin ein zu einer Kutschfahrt. Wenn sie im Alter nicht mehr so einfach in den Sattel steigen könne, wollte sie dem Pferdesport mit der Kutsche verbunden bleiben.

„Mich hat damals das Fieber gepackt“, sagt Sabine Leistikow. Aus der Anfängerin vor sieben Jahren ist heute eine Trainerin auf A-Niveau geworden. Die höchste Stufe, die man erreichen kann.

Lesen Sie auch

Sie lobt den anspruchsvollen Parcours in Futterkamp. Probleme hatte sie mit ihrem Pferd „Pepper“, das hochmotiviert und vielleicht damit zu energisch die Kutsche zog. Was Zuschauer nicht sehen konnten: Aus den tiefen Rillen der großen Kutschen im weichen Boden kommen später die kleineren Gespanne nicht immer heraus. „Man fährt wie auf Schienen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu fünfmal die Woche ist sie mit der Kutsche unterwegs. Die Bedingungen sind ideal für sie. Sie betreibt selbst eine Pferdepension in Bothkamp und ist von ihrem Resthof schnell im Gelände.