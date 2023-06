Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in Schwentinental

Schwentinental. Gleich zwei Seniorinnen haben sich am Donnerstag in Schwentinental wegen falscher Handwerker bei der Polizei gemeldet. In einem Fall hatten die Täter Erfolg und erbeuteten Bargeld.

Ein vermeintlicher Handwerker kam zwischen 11.30 und 12 Uhr unangekündigt zu den Wohnungen der Frauen. Er behauptete laut Polizei, dass es einen Wasserrohrbruch gebe. Um den Druck zu regulieren, sollten die Bewohnerinnen im Badezimmer Wasser laufen lassen.

Eine 86-jährige Frau, die in einem Mehrfamilienhaus im Rönner Weg lebt, ging auf die Aufforderung des Mannes ein. Während der vermeintlichen Arbeiten dürfte eine weitere Person die Wohnung betreten haben. Später bemerkte die Seniorin, dass ihr ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Betrugsversuch bei Seniorin in der Bahnhofstraße

In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße hatten die falschen Handwerker zuvor bereits versucht, eine 85-Jährige mit der gleichen Masche hereinzulegen. Die Frau durchschaute allerdings das Vorhaben und vertrieb einen Mann lautstark aus ihrer Wohnung. Dabei sah sie, dass eine weitere Person im Treppenhaus stand und offenbar darauf wartete, in die Wohnung gelassen zu werden, so die Polizei.

Der Mann, der in der Bahnhofstraße als Handwerker auftrat, soll schlank und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein sowie helle Haare haben. Sein Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben. Der mutmaßliche Komplize, der sich im Treppenhaus befand, soll etwa 45 Jahre alt, etwa gleich groß und dick sein. Die Beschreibung dieses Komplizen trifft im Wesentlichen auf den vermeintlichen Handwerker im Rönner Weg zu. Er soll laut Aussage der Zeugin braunes, zurückgegeltes Haar haben und einen Blaumann getragen haben.

Die Polizei Schwentinental sucht nun Menschen, denen die beiden Männer aufgefallen sind oder bei denen sie ebenfalls versuchten, sich mit der beschriebenen Masche Zugang zu verschaffen. Hinweise werden unter Tel. 04307/82360 entgegengenommen.

Falsche Handwerker: Diese Tipps hat die Polizei Schwentinental

Außerdem gibt die Polizei Tipps im Umgang mit solchen Betrügereien. Sie rät dazu, fremde Personen nicht in die eigenen vier Wände zu lassen und misstrauisch zu sein, wenn von Notlagen erzählt wird oder vermeintliche Handwerker plötzlich vor der Tür stehen. In letzterem Fall solle man bei der Hausverwaltung nachfragen, ob diese Handwerker beauftragt habe.

Sollte man dennoch fremde Menschen in die eigene Wohnung lassen, hat die Polizei noch folgende Ratschläge:

Auftragsbescheinigung oder Ausweis zeigen lassen und die Dokumente möglichst abfotografieren.

Haustür eigenständig schließen, damit keine weiteren Personen unbemerkt in die Wohnung gelangen können.

Die fremden Personen sollten sich nicht alleine in Räumen aufhalten.

Im Zweifel sollte man Angehörige, Nachbarn oder die Polizei über die 110 informieren.

