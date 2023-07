﻿Fargau-Pratjau: Bürgermeister Martin Fröber verrät seine Ziele

Fargau-Pratjau. Martin Fröber blickt über den Selenter See. Als Lieblingsplatz hat sich der neue Bürgermeister von Fargau-Pratjau eine Stelle am Ufer neben dem Seglerhafen gewählt. „Die liegt zwischen den beiden Ortsteilen Fargau und Pratjau“, sagt der 56-Jährige, der die Ruhe in der Natur schätzt.

Die Liebe zur Natur war auch der Grund, warum er 2011 einen Resthof auf dem Land suchte. „Ich wollte Ruhe und Landleben genießen“, erzählt der Unternehmer für Bau- und Immobilienwirtschaft, der 1967 in Kiel geboren wurde. Dann entdeckte er den Hof im Ortsteil Neu-Sophienhof und kaufte ihn spontan. „Und so bin ich hier hängengeblieben“, sagt er lachend.

Fargau-Pratjau: Das gefällt Bürgermeister Martin Fröber

Vorher hatte er in Kossau, Schlesen und Martensrade gewohnt. Das Leben auf dem Land gefällt ihm. Er genieße vor allem die heimische Vogelwelt. „Das ist der Hammer, was bei uns alles über den Hof fliegt“, schwärmt der gelernte Automechaniker, der in seiner Freizeit gerne Oldtimer, aber auch Fahrrad fährt und mit dem Wohnmobil reist.

Er sei schon immer politisch interessiert gewesen. Aber in Fargau-Pratjau sei er das erste Mal auch politisch aktiv geworden, so Fröber. Vor fünf Jahren wurde er für die Bürgergemeinschaft Fargau-Pratjau (BFP) in die Gemeindevertretung gewählt.

Wie hat ihm die kommunalpolitische Arbeit gefallen? „Es gab mehr Höhen als Tiefen“, antwortet er und schmunzelt. „Im Bauausschuss habe ich eine sehr konstruktive und gemeinschaftliche Arbeit im Sinne der Gemeinde erlebt.“

Als sein Vorgänger Hans-Joachim Lütt vor einigen Monaten ankündigte, dass er nicht wieder kandidieren wolle, sei die Frage nach dem Nachfolger aufgekommen. „Nach einer gewissen Überlegungszeit habe ich mich dazu entschieden zu kandidieren.“ In der konstituierenden Sitzung wurde er einstimmig gewählt.

Das sind die Ziele von Bürgermeister Martin Fröber in Fargau-Pratjau

Als erstes Ziel nennt er, die Internetseite erweitern und verbessern zu wollen. Transparenz sei ihm wichtig – er wolle die Bürgerinnen und Bürger mehr mitnehmen. „Aber dann erwarte ich auch Rückmeldungen.“

Die BFP sieht als weiteren Schwerpunkt die Einbindung des Dorfentwicklungskonzepts von 2021 in die Arbeit der Ausschüsse und der Gemeindevertretung. Dabei soll auch der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Fargau vorangetrieben werden.

Außerdem sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, um Kita-Plätze zu schaffen und damit den gestiegenen Bedarf zudecken. Das Radwegenetz und der öffentliche Personennahverkehr in der Gemeinde sollen optimiert werden.

