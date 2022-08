﻿Fast alle ukrainischen Flüchtlinge im Kreis Plön haben jetzt Papiere

Bürgerentscheid am Sonntag

Entscheidung in Großharrie: 430 Einwohner stimmen über Millionenprojekt ab

Das Bürgerbegehren in Großharrie zum Thema zentrale Trinkwasserversorgung geht final: Am Sonntag, 14. August, können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für oder gegen das Millionenprojekt abgeben. In punkto Argumente liegen Befürworter und Gegner nach wie vor weit auseinander.