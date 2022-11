﻿Feierliches Gelöbnis in Plön: Öffentlicher Schwur im Fackelschein

144 Anwärterinnen und Anwärter für die Unteroffizier-Laufbahn sowie Rekrutinnen und Rekruten der MUS in Plön und aus der Julius-Leber-Kaserne in Husum waren auf der Reitbahn im Schlossgebiet angetreten, um ihren Diensteid oder ihr feierliches Gelöbnis abzugeben.

Plön. Es dürften etwa 500 Gäste gewesen sein, die sich rund um die Reitbahn im Plöner Schlossgebiet drängten. Ein paar Menschen aus Plön waren dabei, aber vor allem viele Mütter, Väter und Freunde der angetretenen Zeitsoldaten und Rekruten, die Donnerstagabend ihren Diensteid oder das feierliche Gelöbnis ablegen wollten. Fackelschein in der Dunkelheit zwischen Schloss und Uhrenhaus, ein paar Spots strahlten die Uniformierten an, das Marinemusikkorps spielte auf – fast ein bisschen romantisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Truppe leistet Außerordentliches und ist gefordert wie nie“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und sprach von neuer Bedrohungslage, von Auslandseinsätzen, der Unterstützung der Nato-Partner, der Ukraine, bei heimischen Notlagen. „Wir können uns immer im Notfall auf unsere Bundeswehr verlassen“, so Günther.

Ministerpräsident Günther beim Gelöbnis in Plön: „Ein richtiges und wichtiges Zeichen“

Dass Vereidigung und Gelöbnis öffentlich stattfinden und die Bundeswehr sich damit öffentlich präsentiert, sei laut Ministerpräsident ein „richtiges und wichtiges Zeichen“, denn die Bundeswehr stehe „für unsere Sicherheit, Demokratie und Freiheit ein“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war 2019, als die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erklärte, die Bundeswehr solle sichtbarer in der Gesellschaft werden. Zum 64. Geburtstag der Truppe – das war der 12. Dezember 2019 – fanden in sechs Städten in Deutschland öffentliche Gelöbnisse statt, auch in Plön.

Lesen Sie auch

Für die Kreisstadt nicht ungewöhnlich, denn einige dieser Zeremonien werden schon lange regelmäßig in der Öffentlichkeit veranstaltet – auf dem Marktplatz oder auf der Reitbahn. Und so eben auch wieder zum 67. Geburtstag der Bundeswehr. Wie der Kommandeur der Marineunteroffizierschule (MUS), Kapitän zur See Klaus Heermeier, sagte, ist diese Geburtstagsveranstaltung um zwei Tage vorgezogen worden, „um das Wochenende zu schonen“.

Im kleinen Zelt fanden Ehrengäste Platz, darunter Kreispräsident, Bürgermeister, die Bürgervorsteherin der Stadt und weitere Politiker. Das Marinekommando in Rostock war vertreten von Flottillenadmiral Andreas Mügge. Die 144 Hauptpersonen aus der MUS, aber auch aus der Julius-Leber-Kaserne in Husum, die Zeitsoldaten und Rekruten, schworen oder gelobten schließlich, „der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“.