﻿Lake Lodges laden ins Musterhaus ein

Ascheberg. Auf der Baustelle am Ortseingang von Ascheberg tut sich was. Bis 2025 sollen hier 51 Ferienhäuser entstehen, dann soll das Resort „Lake Lodges“ eröffnet werden. Drei der Holzhäuser sind Musterhäuser, eines steht bereits und ist komplett eingerichtet, die anderen beiden sind im Werden. Am Sonntag, 1. Oktober, öffnet Hamid Fahramand von 10 bis 13 Uhr die Tür zu Musterhaus Nr. 1.

Zu diesem „Open House“ sind Nachbarn und andere Besucher eingeladen. Das Konzept der Firma Clavis International, deren Geschäftsführer Fahramand ist, spricht Investoren aus ganz Deutschland an. Denn die Betreibergesellschaft übernimmt die Instandhaltung, Wartung und den Ferienbetrieb. Ein Eigentümer muss nicht zwingend vor Ort sein.

Bis zu zehn Wochen selber Urlaub machen

Wie Direktorin Silva Eddicks erklärt, haben Eigentümer aber die Möglichkeit, bis zu zehn Wochen im Jahr die Immobilie selbst zu nutzen und Urlaub in Ascheberg zu machen. Zu den ökologisch gebauten Holzhäusern mit ein bis drei Schlafzimmern gehört auch jeweils eine Sauna, zwei Stellplätze, die Möblierung inklusive Küche. Das Rezeptionsgebäude mit Restaurant soll Anfang 2025 stehen.

Das erste Musterhaus der Lake Lodges in Ascheberg steht und ist fix und fertig eingerichtet. Am Sonntag, 1. Oktober, kann es besichtigt werden. © Quelle: Heiko Ruehmer

Das Ferien-Resort entsteht auf dem Prinzberg, einem Hügel zwischen Aschebergs Neubausiedlung und der Dörnicker Gemeindegrenze. Ein Erdwall schirmt das Gelände von der Bundesstraße 430 ab. Der Große Plöner See ist Luftlinie keine 300 Meter entfernt, die Aschberger Badestelle rund zwei Kilometer.

Besichtigt werden können am Sonntag auf dem 46 000 Quadratmeter-Areal das Musterhaus Typ 1 und die Rohbauten der Haustypen 2 und 5. Darüber hinaus sind einige Fundamente bereits fertiggestellt, die schon ein erstes Gefühl für Lage und Ausrichtung der Immobilien vermitteln. Die Straße führt im Bogen durch das Gebiet.

Größen variieren zwischen 65 und 115 Quadratmetern

Fahramand steht für Fragen bereit, auch zum Thema Betreiberkonzept und Kapitalanlage. Die Häuser werden ab 365 000 Euro zu haben sein. Die Größen variieren zwischen 65 und 115 Quadratmetern. Schon am vergangenen Wochenende gab es einen Tag der offenen Tür. Nicht nur Ascheberger und Plöner gaben sich die Klinke in die Hand. „Besucher aus Hamburg, Hannover und Bremen waren auch vor Ort“, so Silva Eddicks.

