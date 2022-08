﻿Ferienwohnungen in Laboe: Einige Unterkünfte bald tabu?

Um einige Ferienwohnungen in Laboe ist ein Streit entbrannt. Eigentümer der Unterkünfte und der Kreis Plön stehen sich vor Gericht gegenüber. Eine erste Entscheidung dürfte den Vermietern wenig Hoffnung machen.

Laboe. Im Winter herrscht im Wohngebiet Portland in Laboe gähnende Leere, im Sommer toben Großfamilien mit riesigen Gummitieren und sandigen Strandtaschen durch die Flure. Laute Partys werden gefeiert. Die Fahrstühle sind verdreckt.

So schildert es ein Wohnungseigentümer aus Portland in Laboe, der anonym bleiben möchte. Er gehört zu den (wenigen) Menschen, die zwischen Hafenstraße und Steinkampberg in den zehn Mehrfamilienhäusern mit 70 Wohneinheiten dauerhaft wohnen und sich besonders im Winter mehr Nachbarn und weniger heruntergelassene Jalousien wünschen. Könnte sich bald etwas an dieser Situation ändern?