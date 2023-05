﻿Festival KulTour-Sommer im Barkauer Land: Zum Auftakt trifft A cappella auf Platt

Kirchbarkau. Bei einer A-cappella-Nacht im Rahmen des Festivals „KulTour-Sommer Barkauer Land“ trifft am Sonntag, 21. Mai, gesangliches Entertainment auf einen humorvollen Poeten vom Lande: Ab 19.30 Uhr werden in der St.-Katharinen-Kirche Kirchbarkau die Gruppe Take Four und der plattdeutsche Autor Matthias Stührwoldt erwartet.

Mit diesem Auftakt startet der „KulTour-Sommer“ im Barkauer Land in seine 24. Saison. HaGe Schlemminger von der Alten Meierei am See in Postfeld will mit seinem internationalen Festival der besonderen Art wieder ein Programm aus „Noch-nie-Dagewesenem“ und „Immer-wieder-gern-Gesehenem“ bieten.

Festival „KulTour-Sommer“ im Barkauer Land: Gesang und Geschichten in der Kirche Kirchbarkau

Zum Auftakt wollen Take Four abwechselnd mit Matthias Stührwoldt ein gemischtes platt- und hochdeutsches Programm präsentieren. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Geschichten aus den zuletzt erschienenen Büchern, aber der Schriftsteller aus Stolpe will auch brandneue Geschichten servieren.

Das Männerquartett Take Four wurde 1986 in Kiel gegründet und singt schon seit 37 Jahren zusammen. Die Gruppe hat sich nicht nur in Deutschland und im nordeuropäischen Raum, sondern auch in den USA einen Namen auf dem Gebiet der Barbershop-Musik ersungen. Das Quartett ist fünffacher deutscher Barbershop-Champion und hat Deutschland zweimal in Amerika im internationalen Barbershop-Wettbewerb vertreten.

Die vier Männer aus dem hohen Norden sangen auch mehrmals im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Ihr Repertoire reicht von Close-Harmony-Arrangements aus dem Barbershop- und Jazzbereich über Popstandards bis hin zu Material der Comedian Harmonists.

Open-Air-Konzerte im Park der Alten Meierei am See in Postfeld

In den kommenden Wochen folgen im Zuge des „KulTour-Sommers“ Konzerte mit ScherbeKontraBass, Klezmer mit dem Duo Zhok, Farfarello, Catfish Row und Irish Folk mit Clarity. Der Schwerpunkt im Sommer soll auf Open-Air-Konzerte im kleinen Park der Alten Meierei am See ausgerichtet sein.

Festival „KulTour-Sommer“ im Barkauer Land: Mehr Informationen zum Programm unter www.alte-meierei-am-see.de. Karten können unter Tel. 04342/84477 oder per E-Mail an info@alte-meierei-am-see.de vorbestellt werden.