﻿Festliche Weihnachtsmärkte auf Schloss Hagen und in Schönkirchen

Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte läuten in Probsteierhagen und Schönkirchen das erste Adventswochenende in der Region ein. Was die Besucherinnen und Besucher neben Märchenoma, Weihnachtsmann und kostenlosem Kinderkarussell noch alles erwartet.

Das Schloss Hagen in Probsteierhagen verwandelt sich an den ersten drei Adventswochenenden in einen Weihnachtsmarkt.

Schönkirchen/Probsteierhagen. Zwei ganz besonders festliche Weihnachtsmärkte läuten an diesem Wochenende den Advent in der Probstei und dem benachbarten Schönkirchen ein. In Probsteierhagen verwandelt sich das Schloss Hagen an den ersten drei Adventswochenenden jeweils von 11 bis 18 Uhr in eine zauberhafte Weihnachtswelt. Der Dorfteich in Schönkirchen mit seinen historischen Gebäuden sorgt am ersten Adventswochenende von 16 bis 22 Uhr (Sonnabend) und von 12 bis 17 Uhr (Sonntag) für festliche Stimmung.

Über 60 ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller bieten in und vor dem Schloss Hagen an insgesamt sechs Tagen im Advent zahlreiche weihnachtliche Produkte wie Kunsthandwerk, Dekoration, Pflanzen, Strickwaren, Kosmetik, Fossilien, Schmuck, handgefertigte Schokoladen, Kräuter oder Präsente. Im Schloss-Café werden selbstgebackene Kuchen und Torten serviert. Vor dem historischen Herrenhaus können sich Besucherinnen und Besucher mit heimischen Leckereien wie Grünkohl, Rübenmus, Fliederbeersuppe oder einem Becher Winzerpunsch versorgen.

Weihnachten auf Schloss Hagen: Märchenoma liest im Gewölbekeller vor

Im Gewölbekeller wartet die Märchenoma auf die kleinen Gäste, wo sie ihnen weihnachtliche Geschichten vorliest. Außerdem können Kinder beim gemeinsamen Plätzchenbacken mitmachen. Immer um 14 Uhr lässt sich der Weihnachtsmann auf dem Schlossvorplatz blicken. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Hagen ist frei.

Im benachbarten Schönkirchen können Besucherinnen und Besucher die weihnachtliche Stimmung am ersten Adventswochenende ebenfalls kostenlos genießen. Am Sonnabend wird um 17 Uhr rund um den Dorfteich festlich angeleuchtet. Anschließend können Kinder beim Ponyreiten mit der Ponyfarm Schönkirchen mitmachen. Auch ein Kinderkarussell steht bereit, das seine Gäste am Sonntag sogar kostenlos mitnimmt.

An dem vom Handels- und Gewerbeverein in Schönkirchen organisierten Weihnachtsmarkt beteiligen sich zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller, darunter die Pfadfinder oder das Kinderhilfswerk der Gemeinde. Zudem öffnen das Schmidt-Haus und das Hörn-Huus ihre Türen. Am Sonntag musiziert ab 15 Uhr der Posaunenchor der Kirchengemeinde.