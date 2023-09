Ferienpension

In Hohwacht hat ein Reetdachhaus gebrannt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Wie die Feuerwehr mitgeteilt hat, ist am Mittag in Hohwacht ein altes Reetdachhaus in Brand geraten. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden, das Haus ist allerdings derzeit nicht bewohnbar.

