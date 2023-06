﻿Feuer in Schönberg: Brand bricht erneut aus, Wehrführer hat Vermutung

Schönberg. Feuer in Schönberg, Tag zwei: Zwölf Stunden lang hatten in Spitzenzeiten 180 Feuerwehrleute gegen den Brand an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Perserau in Schönberg gekämpft. Am Mittwoch hatten sich erneut Glutnester durch die Dachdämmung gefressen und das Feuer in Schönberg entfacht. Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg rückte aus.

Von der Drehleiter aus ging es an den Dachstuhl, um die komplette Dämmung auszubauen. „Wir haben viele neue Erkenntnisse aus diesem Einsatz gewonnen. Er ist nach dem Schulbrand auch der personalintensivste, den wir bisher hatten“, sagt Jörg Matthies, Chef der Feuerwehr Schönberg.

Zweites Feuer in Schönberg durch Wind entfacht?

Der Einsatzleiter hatte am Dienstagabend gegen 18 Uhr „Feuer aus“ gemeldet und den Brandort der Polizei übergeben. „Wir hatten ein gutes Gefühl, es war alles ruhig“, sagte Matthies. Doch am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr alarmierten zwei Erzieherinnen der anliegenden Kita die Leitstelle. Sie hatten auf dem Weg zur Arbeit gesehen, dass sich auf dem Dach des Gebäudes, das bei dem Feuer in Schönberg (Holstein) beschädigt worden war, an zwei Stellen erneut Rauch entwickelte. Feuerwehrchef Matthies vermutete, dass leicht aufkommender Wind die Flammen wieder angefacht hatte.

Von der Drehleiter aus stiegen die Feuerwehrleute erneut auf das Dach, entfernten mit Motorsäge und Staken weitere Dachpfannen und das gesamte Dämmmaterial. Das, so berichtete Matthies, hatte den Einsatzkräften die Arbeit erheblich erschwert. „Wir wissen nun, dass wir im Falle solcher modernen Dämmstoffe eine andere Taktik fahren werden. Wir müssen dann gleich viel konsequenter an das Dach herangehen“, sagte Matthies.

Dämmung erschwert Einsatz gegen das Feuer in Schönberg

Grund sei die Naturfaser der Dämmung, die die Hitze extrem lange halte und lange glühe. Das war am Ende auch der Grund dafür, weshalb die Feuerwehr einen Schaumteppich über die Brandfläche legte, um sie abzudichten. „Wir nutzen Schaum aufgrund der Zusammensetzung nur noch im ganz besonderen Fall und den gab es hier“, so Matthies. Auch über das aufgetürmte Dämmmaterial wurde Schaum gelegt, um ein Glimmen und ein erneutes Feuer zu vermeiden.

Auch mit Blick auf die Einsatzmaterialien nimmt Einsatzleiter Matthies wichtige Erkenntnisse aus dem Feuer in Schönberg mit. So werde künftig die Schönberger Wehr auch mit speziellen Rauchgasfiltern für die Atemschutzmasken ausgestattet. Das entlaste in Einsätzen wie in der Perserau die Atemschutzgeräteträger. Die benötigen dann nicht zusätzlich zu ihrer etwa acht Kilogramm schweren Ausrüstung noch das 25 Kilogramm wiegende Atemschutzgerät. „Die Filter ersetzen natürlich kein Atemschutzgerät, sind aber in bestimmten Situationen sehr hilfreich“, so Matthies.

Mitarbeiter löscht als Feuerwehrmann selbst Brand in Schönberg

Die Eigentümer und Inhaber der Firma waren nach dem Brand in Schönberg gemeinsam mit ihren Mitarbeitern vom psychosozialen Dienst betreut worden. Die Server und EDV-Anlage sowie wichtige Firmenunterlagen konnte die Feuerwehr retten, ebenso wie Material und Geräte. „Wir blicken alle nach vorn“, sagte ein Mitarbeiter, der selbst als Feuerwehrmann den Brand in Schönberg bekämpft hatte.

Ein großes Lob zollte der Einsatzleiter allen 180 Einsatzkräften, die aus allen Bereichen, von Selent, Schönkirchen, Heikendorf und der ganzen Probstei zusammengezogen worden waren und unter Extrembedingungen Schwerstarbeit leisteten. „Alle haben Hand in Hand zusammen gearbeitet, auch wenn wir das nie trainiert haben. Da zeigt sich der Vorteil der einheitlichen Struktur der Feuerwehren. Jeder weiß, was zu tun ist“, so Matthies.

Die Schule in Schönberg und die Kita konnten ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für das Feuer in Schönberg, die Brandstelle ist übergeben. Das Wohn- und Geschäftshaus war bei dem Feuer in Schönberg stark beschädigt worden. Es steht direkt neben einem im Dezember abgebrannten Wohnhaus.

