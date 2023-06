﻿Feuer in Schönberg: Brand führt zu Feuerwehr-Großeinsatz, Schule fällt aus

Schönberg. Ein Wohn- und Geschäftshaus ist bei einem Feuer in Schönberg (Holstein) stark beschädigt worden. Es steht direkt neben einem im Dezember vergangenen Jahres abgebrannten Wohnhaus. Rund 100 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren der Probstei, Polizei, Rettungsdienst und Notfallseelsorger sowie psychosozialer Dienst waren im Einsatz. Das Feuer in Schönberg war am frühen Dienstagmorgen im Dachgeschoss über dem Anbau ausgebrochen, in dem sich Büro- und Wohnräume befinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Flammen schlugen aus dem Dachgeschoss, von zwei Seiten versuchten Einsatzkräfte unter Atemschutz, dem Brand in Schönberg Herr zu werden. Wiederholt wallten dunkelgraue Qualmwolken aus dem im Winkel gebauten Gebäude auf. Mit Wasserwerfern von zwei Drehleitern aus konnte der Brand in Schach gehalten werden. Dachpfannen fielen zu Boden. Wie Einsatzleiter Jörg Matthies berichtete, sei es gelungen, das Feuer im Dachgeschoss zu halten und nicht in das „Erdgeschoss laufen zu lassen“.

Feuer in Schönberg: Keine Menschen im brennenden Gebäude

Als die Feuerwehr Schönberg um 6.15 Uhr alarmiert wurde, war der Schock groß. Erst im April hatte genau neben dem betroffenen Grundstück das Wohnhaus gebrannt, in dem ein Mensch durch das Feuer umgekommen war. Vor einer Woche war die Ruine abgerissen worden.

Die Schönberger alarmierten sofort parallel die Freiwillige Feuerwehr Probstei-Nord. Schnell war klar: Keine Menschen im Gebäude, die Bewohner und Besitzer hatten es verlassen und wurden vom psychosozialen Dienst betreut, ebenso Mitarbeiter der Elektrofirma.

Dämmstoffe erschwerten laut Feuerwehr die Löscharbeiten

„Ein erster Löschangriff vom hinteren Bereich aus im Innern des Gebäudes musste abgebrochen werden, weil bereits Dachstühle und Holztreppen eingebrochen waren“, berichtete Matthies weiter. Die Wehren aus Laboe mit der zweiten Drehleiter, aus Stakendorf, Krummbek-Bendfeld wurden hinzugezogen, um möglichst viele Atemschutz-Kräfte bei dem Feuer in Schönberg einsetzen zu können. Erschwert wurden die Löscharbeiten unter anderem durch die modernen Dämmstoffe, die in dem erst vor wenigen Jahren sanierten Gebäude verwendet wurden. „Die Hitze bleibt im Dach, sodass das Feuer immer wieder aufflammt. Um den Druck rauszunehmen, mussten wir das Dach öffnen“, so Matthies. Die umliegende Bebauung war von dem Brand zu keiner Zeit gefährdet.

Alle Hydranten im Umkreis wurden angezapft, um die Wasserzufuhr konstant zu halten. Der Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau in Krummbek hatte nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter den Druck erhöht. „So konnte die Löschwasserversorgung während des gesamten Einsatzes gesichert werden“, so Matthies weiter.

Wegen Feuer in Schönberg: Schule fällt aus – Notfallseelsorger im Einsatz

Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner über Radiosender und die Nina-Warn-App im Umkreis von 150 Metern aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Schülerinnen und Schüler des angrenzenden Schulzentrums in Schönberg wurden nach Hause geschickt. Vor Ort wurde ein Sammel- und Betreuungsplatz für die Besitzer und Anwohner eingerichtet, Getränke für die Einsatzkräfte bereitgestellt, die bei den schnell ansteigenden Temperaturen Schwerstarbeit zu leisten hatten.

Zur Brandursache konnten Feuerwehr und Polizei noch nichts sagen, die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Es war nach dem Brand der Schule im Februar 2021, dem Feuer im Wohnhaus im Dezember 2022 nun das dritte Großfeuer in Schönberg (Holstein).

