﻿Photovoltaikanlage brennt auf Häuserdach

Feuer in Schwartbuck

Feuerwehrleute bekämpfen ein letztes Brandnest an dem Schornstein. Zuvor fing die Dachfläche unter einer Fotovoltaikanlage Feuer.

Ein Feuer auf einem Dach mit einer Photovoltaik-Anlage in Schwartbuck im Kreis Plön hat für einen Großalarm gesorgt. So lief der Einsatz am Sonnabendnachmittag ab.