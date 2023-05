﻿Fünf Dinge, die das neue Löschfahrzeug in Hohwacht besonders machen

Hohwacht. Die Feuerwehr Hohwacht-Neudorf fährt nun mit modernster Technik zu den Einsätzen. Das neue Löschfahrzeug wurde offiziell in Dienst gestellt. Fünf Eigenschaften, die das das Gefährt so besonders machen:

1. Ein Kombi-Gerät mit Schere und Spreizer

Die Wehr ist bei Autounfällen gut gerüstet. Sie hat ein Kombigerät aus Schere und Spreizer an Bord, mit dem man im Ernstfall zum Beispiel eingeklemmte Menschen aus Autos befreien kann. Das Besondere daran: Das Gerät ist mit einem Akku betrieben und ist sofort einsatzbereit. Als erstes seiner Art im Amt Lütjenburg.

Premiere im Amt Lütjenburg: Der Hohwachter Wehrführer zeigt das erste Kombi-Gerät Spreizer/Schere im Amt Lütjenburg, das mit einem Akku betrieben wird. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die älteren Modelle von Schere und Spreizer, wie sie in Lütjenburg und in Blekendorf im Einsatz sind, müssen erst umständlich und mit Zeitverzug aufgebaut werden. Sie werden über ein Stromaggregat angetrieben und funktionieren mit Hydraulikschläuchen.

2. Der Motor

Der Motor bringt 300 PS auf die Achsen. Er ist ständig auf Allrad-Betrieb eingestellt, was in schwierigem Gelände das Manövrieren erleichtert. Da es mehrere Getriebe gibt, kann während der Fahrt Löschwasser abgegeben werden. „Pump and Roll“ heißt das System. Trotz seiner Kraft erfüllt der Motor die Euro-Norm 6 für Fahrzeuge. Die Abgase sind also sehr sauber.

3. Der Preis

Das Löschfahrzeug kostet rund 500 000 Euro. Klingt viel. Ist es auch. Aber aktuell würde das Gefährt rund 700 000 Euro kosten. Die Hohwachter hatten noch rechtzeitig bestellt, bevor alles teurer wurde. Die Anschaffung hat immerhin viereinhalb Jahre gedauert. Amtsvorsteher Volker Schütte-Felsche erinnert an das Fast-Monopol mit nur wenigen Fahrzeugherstellern. Vor einigen Jahren waren verbotene Preisabsprachen unter ihnen aufgeflogen. Die Firmen mussten daraufhin viele Millionen Euro an Strafen zahlen.

Schütte-Felsche machte auch eine andere Ursache aus. Jede Feuerwehr stellt die Technik für ihr Löschfahrzeug individuell zusammen. Das verursacht Mehrkosten. Er schlägt vor, genormte Fahrzeuge in den jeweiligen Geräteklassen anzuschaffen, die alle gleich sind. „Das gibt günstigere Preise.“ Kreiswehrführer Karsten Krohn zum Preis: „Vor wenigen Jahren habe ich ein Haus gebaut, was deutlich günstiger war.“

4. Die einfache Bedienung

Die moderne Technik ist benutzerfreundlich. In der Theorie reicht eine Feuerwehrkraft aus, um Strom zu erzeugen, den Lichtmast zu betreiben oder mit dem Löschen zu beginnen. 2500 Liter Wasser sind in einem Tank mit an Bord.

Das bringt einen taktischen Vorteil für die Wehr Hohwacht/Neudorf. Tagsüber sind nur wenige Frauen und Männer vor Ort. Sie arbeiten außerhalb. Je weniger Personen nun notwendig sind, die Technik zu bedienen, desto besser.

5. Mehr Sicherheit

Zum ersten Mal verfügt die Feuerwehr Howacht/Neudorf über ein mobiles Gerät, mit dem man schnell und einfach Warn-Pilone aufstellen kann. Damit kann man Einsatzorte absperren oder ganz einfach das eigene Fahrzeug nach hinten absichern. Das bedeutet mehr Sichtbarkeit und damit mehr Sicherheit für die Einsatzkräfte.