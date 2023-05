﻿Feurige Vereidigung des neuen Wehrführers am Maibaum und Maifeuer

Fünf ausgewählte Adressen

Weltfischbrötchentag 2023: An diesen Ostsee-Buden kommen Sie nicht vorbei

Am 6. Mai ist Weltfischbrötchentag. Doch wo sollte man ihn an der Ostsee gebührend feiern? Wir haben fünf ausgewählte Buden in Kiel, Schilksee, Laboe und Eckernförde besucht und uns ihre Fischbrötchen empfehlen lassen. Wie es geschmeckt hat, lesen Sie hier.