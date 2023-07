﻿Ukrainischer Feuerwehrchef: Spenden aus dem Kreis Plön retten Leben

Preetz. Oberst Oleg Khimyah aus der Ukraine fährt 32 Meter in die Luft. Der Kommandeur der Rettungs- und Feuerwehrbereitschaft aus Sambir in der Oblast Lwiw steht auf der Plattform einer Hubarbeitsbühne. Zusammen mit seiner Frau Myroslava und seinem Sohn Matvyi besucht er die Feuerwehrtechnische Zentrale in Preetz. Er will sich persönlich für die vielen Spenden aus dem Kreis Plön bedanken, aber auch einen Blick auf Ausbildung und Ausstattung der Wehren in Deutschland werfen.

Gleich zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hatten die Freiwilligen Feuerwehren Rastorf und Barmissen Spendentransporte mit Löschfahrzeugen, Ausrüstung und Einsatzkleidung auf die Beine gestellt. Im April startete bereits der fünfte Hilfskonvoi aus dem Kreis Plön für die Ukraine.

Schere und Spreizer helfen nach Raketenangriffen in der Ukraine

Wie wichtig diese Hilfsgüter sind, macht Oberst Oleg Khimyah, der auch Leiter der Universität und Schule für Katastrophenschutz in Lwiw ist, im Gespräch mithilfe einer Dolmetscherin klar. „Die Spenden aus dem Kreis Plön retten Menschenleben.“ Nach russischen Angriffen hätten Hebetechnik sowie Schere und Spreizer bereits gute Arbeit geleistet, wenn man nach einem Raketenbeschuss in den Trümmern nach Überlebenden suche.

„Von Scheren und Spreizern haben wir bereits mehrere Sätze geliefert“, erzählt Amtswehrführer Matthias Slamanig, der als Wehrführer in Rastorf zusammen mit seinem Kollegen Matthias Hansen aus Barmissen die Spendenkonvois in die Ukraine organisiert.

Ersatzteile für die Feuerwehrfahrzeuge aus Russland gibt es nicht mehr

Wichtig sei die gespendete Ausrüstung auch, um Menschen aus dem Wasser zu retten, so Khimyah. Das habe man bei der Sprengung des Kachowka-Staudamms erlebt. Auch beim Löschen von Bränden helfe die Technik aus Deutschland. In der Ukraine würden überwiegend russische Fahrgestelle verwendet. Dafür gebe es aber keine Ersatzteile mehr. Ein Problem sei auch die Einsatzkleidung, die schnell verschleiße.

Im Gegensatz zu Deutschland habe es in der Ukraine bisher nur Berufsfeuerwehren mit insgesamt rund 55 000 Feuerwehrleuten gegeben. Erst mit dem russischen Angriffskrieg habe man angefangen, auch Freiwillige Feuerwehren zu gründen, erzählt Slamanig. Im Oblast Lwiw gebe es mittlerweile elf Freiwillige Feuerwehren. Zum Vergleich: Im Kreis Plön sind es 99 Wehren.

Bei seinem Besuch in Preetz will Khimyah sehen, wie die Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland aufgestellt sind. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Plön besichtigt er mehrere Fahrzeuge und einen für die Ausbildung umgebauten Kesselwagen, bevor er sich die Hubrettungs- und Hubarbeitsbühne ansieht. „Wie viel kann er heben?“, fragt er neugierig. „Bis zu zwei Tonnen“, erklärt Morris Knop von der Feuerwehr Schönkirchen.

Ukraine braucht Löschfahrzeuge mit Wassertank

Khimyah erläutert, dass in der Ukraine vor allem wasserführende Löschfahrzeuge gebraucht würden, denn es gebe nur wenige Hydranten. Benötigt werde auch Ausrüstung für die Bekämpfung chemischer und biologischer Kampfmittel.

Dann besichtigt er auch die Ausbildungsmöglichkeiten in der Feuerwehrtechnischen Zentrale – vom Kletterturm, an dem das Abseilen geübt wird, bis hin zur vergitterten engen Atemschutzstrecke, die Atemschutzgeräteträger einmal im Jahr absolvieren müssen. Dieses praktische Wissen wolle er mit in die Ukraine nehmen und weitergeben.

Im September oder Oktober sollen weitere Spenden zur polnisch-ukrainischen Grenze gebracht werden, wo sie von Feuerwehrleuten aus der Ukraine entgegengenommen werden, berichtet Slamanig. „Wir warten noch auf ein paar Fahrzeuge.“ Außerdem wolle man Atemluftkompressoren mitnehmen. „Drei oder vier Stück wären toll“, hofft er auf Spenden.

