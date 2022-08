﻿Feuerwehren in Köhn und Pülsen: Warum eine Modernisierung schwierig ist

Das Feuerwehrgerätehaus in Köhn ist so klein, dass ein modernes Löschfahrzeug nicht mehr hineinpassen würde.

Köhn. Köhns Bürgermeister Alwin Leber zerbricht sich schon seit einer ganzen Weile den Kopf. Er wohnt in einer der schönsten Gemeinden der Probstei – ländlich, naturnah, ruhig – und kann dennoch nicht die Augen vor den strukturellen Problemen seines Heimatortes verschließen. Wie in vielen anderen ländlichen Orten werden auch in Köhn die Menschen immer älter. Infrastrukturen bröckeln und müssen modernisiert werden. Doch als eine Gemeinde mit gerade mal 758 Menschen und fast gar keinen Gewerbeeinnahmen ist das Geld knapp. Jetzt sollen die Ortswehren in Köhn und Pülsen zukunftsfähig gemacht werden. Aber wie?

Ortswehren in Not: In Köhn und Pülsen müsste investiert werden

Das Feuerwehrgerätehaus in Köhn gleicht der Garage eines Einfamilienhauses mit einem winzigen Anbau. Dort spielt sich üblicherweise alles ab: Übungsabende, Sitzungen, Ausrück-Chaos. Die Einsatzkleidung reiht sich eng neben ein kommunales Löschfahrzeug, das seine 30 Jahre auf dem Buckel hat und wartungsanfällig ist.

Ähnlich ist die Situation im Ortsteil Pülsen. Eine Alarm- und Ausrückordnung regelt hier, dass niemand sich in der engen Fahrzeughalle zum Umziehen aufhält, wenn der Wagen vom Katastrophenschutz losfährt. Der wird grundsätzlich zuerst aus der Garage geholt. So sollen Unfälle vermieden werden.

Karsten Krohn, Ortswehrführer in Pülsen, sieht „dringenden Handlungsbedarf“, was die Ausstattung beider Wehren betrifft. So sieht es auch die Feuerwehrunfallkasse. Und so sehen es auch Bürgermeister Alwin Leber und sein Stellvertreter Jochen Krohn. „Brandschutz ist Aufgabe der Gemeinde. Aber die jetzigen Bedingungen, unter denen unsere Wehren arbeiten, entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen“, sagt Leber. Finanziell seien ihm jedoch die Hände gebunden. „Wir haben keine touristischen Einnahmen und kaum Gewerbe. Einer der letzten Handwerksbetriebe schließt demnächst.“

Feuerwehr Köhn: Die Suche nach einem neuen Standort läuft

Selbst die Gaststätte im Ort liegt verlassen da. Ungenutzte Räume, in denen vielleicht bald beide Feuerwehren gemeinsam untergebracht werden könnten? Vieles spricht dagegen. Lärmschutz, Hilfsfristen, zu wenig Platz für beide Wehren und somit auch mangelnde Wirtschaftlichkeit. Jetzt wird nach einem geeigneten Standort in der Gemeinde im Zusammenspiel mit einem Ortsentwicklungskonzept gesucht. An den jetzigen Standorten gibt es aus baulicher Sicht kein Entwicklungspotenzial. Doch Leber fragt sich auch: „Müssen die Anforderungen an die kleinen Wehren nahezu genauso hoch sein wie für eine Berufsfeuerwehr?“

„Müssen die Anforderungen an die kleinen Wehren nahezu genauso hoch sein wie für eine Berufsfeuerwehr?“ Das fragt Bürgermeister Alwin Leber aus Köhn © Quelle: Nadine Schättler

Karsten Krohn aus Pülsen zählt pro Jahr zwischen fünf und zehn Einsätzen mit seiner Ortsfeuerwehr. Selten sind Brände darunter. „Für viele unserer Kameraden reicht das, was wir jetzt an Ausstattung haben, absolut aus“, berichtet er. Was sich besonders die Älteren in Pülsen zuflüstern, weiß er auch: „Wozu soll man Millionen investieren und mit den Schulden unsere Kinder und Enkelkinder belasten?“ Auf moderne Duschen, Stellplätze und Schwarz-Weiß-Trennung für den Schutz privater Kleidung meinen viele verzichten zu können, erklärt Krohn. Engagiert sei man dennoch. Bürgernah und sichtbar. In beiden Ortsteilen.

Doch in Köhn gibt es immerhin noch sieben landwirtschaftliche Betriebe, alte Häuser, Reetdach. Der schlimmst anzunehmende Fall kann immer eintreten. Eine moderne Ausstattung mit einem funktionierenden Einsatzfahrzeug ist daher wichtig.

„Nur, wer soll das finanzieren?“, fragt sich der Bürgermeister. Er rechnet mit Millionenbeträgen, die sein Haushalt nicht hergibt. Jetzt nicht und in Zukunft auch nicht. Seine Gemeinde werde immer älter. Weil Köhn nicht an der Siedlungsachse liegt, sei das Baupotenzial für junge Familien begrenzt. Dabei sei die Nachfrage groß, so der Bürgermeister. Durch die attraktive Lage am Selenter See interessieren sich auch viele Städter für einen Wohnsitz in Köhn.

Feuerwehren in Köhn und Pülsen arbeiten eng und kooperativ zusammen

Bis zur Kommunalwahl im Mai 2023 haben Alwin Leber und sein Stellvertreter Jochen Krohn noch Zeit, so viele Ideen und Gespräche wie möglich auf den Weg zu bringen. An Solidarität soll es in Köhn nicht scheitern. Die Feuerwehren arbeiten eng und kooperativ zusammen. Ein gemeinsames Feuerwehrhaus scheint zumindest aus emotionaler Sicht unproblematisch zu sein. „Es gibt Freundschaften und ein großes Miteinander“, erklärt der Bürgermeister.

Auch Karsten Krohn weiß um das gute Zusammenleben beider Wehren. Ob mit oder ohne gemeinsamen Standort. „Das Verhältnis unter den Angehörigen der Feuerwehren ist sehr gut.“ Für handlungsfähig hält er beide Feuerwehren im Ort auch ohne Modernisierung. Das alte Feuerwehrfahrzeug in Köhn könnte bald durch ein 15 Jahre jüngeres übergangsweise ersetzt werden, das in die kleine Garage passen soll. So will man in Köhn Zeit gewinnen.