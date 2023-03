﻿Feuerwehren auf dem Land: So sieht Ministerin Sütterlin-Waack deren Zukunft

Der Kreisfeuerwehrverband Plön empfing auf seiner Jahresversammlung in der Uttoxeterhalle in Schwentinental hohen Besuch: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack besuchte die 227 Delegierten und sprach bei ihnen zwei besonders wunde Punkte an.

Insgesamt 227 Delegierte der Feuerwehren im Kreis Plön versammelten sich in der Uttoxeterhalle.

Schwentinental. Wie sieht die Zukunft der Feuerwehren und der Katastrophenschutz auf dem Land aus? Antworten auf diese Fragen lieferte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Rahmen der Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Plön am Freitagabend in der Uttoxeterhalle.

Freiwillige Feuerwehren seien ein wesentlicher Bestandteil unseres Gemeinwohls, betonte die Ministerin in ihrer Ansprache. Sie funktionierten, weil Menschen bereit seien, „einen großen Teil ihrer Freizeit für diese schwere Aufgabe zu geben“. Sütterlin-Waack: „Dieses selbstlose Handeln verdient höchsten Respekt.“

Die Innenministerin sprach auch die Probleme im ländlichen Raum an: schwindende Mitgliederzahlen, immer wieder neue Anforderungen an die Ausstattung und die schwierige Suche nach geeigneten Standorten für neue Gerätehäuser. „All diese Probleme sind in meinem Hause bekannt. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Beratungen zur Verfügung.“

Sütterlin-Waack: „Weiterhin einsatzstarke Feuerwehreinheiten auf dem Land“

Sütterlin-Waack informierte die 227 anwesenden Delegierten der Feuerwehren im Kreis Plön auch über konkrete Maßnahmen in ihrem Haus. Zwei Arbeitsgemeinschaften würden sich mit der Zukunft der Feuerwehren im Land beschäftigen. Einige der wichtigen Themen seien die Zusammenlegung von Wehren, der Bau von Feuerwehrgerätehäusern im Außenbereich, die Einhaltung von Hilfsfristen und die Anpassung des Feuerwehrbedarfsplans.

„Es gibt einen großen Strauß an Möglichkeiten für zukunftsfähige Veränderungen“, so die Ministerin. Unterstützung sagte sie für den Bereich des Katastrophenschutzes zu. Ein zentrales Katastrophenschutzlager befinde sich derzeit im Aufbau. Zudem werde im Ministerium ein zusätzliches Referat für den Bevölkerungsschutz mit 15 Stellen eingerichtet, so Sütterlin-Waack.

Die Auslieferung und Übergabe von Löschfahrzeugen für den Katastrophenschutz werde „kontinuierlich“ fortgeführt. Der Kreis Plön soll in Kürze eine zusätzliche Netzersatzanlage erhalten. „Ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin einsatzstarke und leistungsfähige Feuerwehreinheiten auf dem Land haben werden.“

Ukraine-Krieg stellte Feuerwehren im Kreis Plön 2022 vor „Mammutaufgabe“

Kreiswehrführer Karsten Krohn bestätigte der Ministerin, dass besonders für den Katastrophenschutz und den Bau von Feuerwehrgerätehäusern im Außenbereich Unterstützung im Kreis Plön benötigt werde. „Die Kriegshandlungen in der Ukraine stellten viele Feuerwehren im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihren Kommunen vor eine nicht alltägliche Mammutaufgabe“, berichtete er.

Themen wie Notstromversorgung und Krisenfestigkeit seien plötzlich aktuell geworden. „Trotz ausgebliebenem Blackout sollten diese Themen weiter überdacht und vorgeplant werden“, betonte Karsten Krohn.

Der Kreisfeuerwehrverband Plön zählte im vergangenen Jahr 2325 Einsätze, darunter waren 910 wetterbedingte Einsätze und 418 Brandeinsätze. Die Zahl der Mitgliederzahlen ist nach Angaben von Kreiswehrführer Karsten Krohn leicht gestiegen. „Wir verzeichnen aktuell den höchsten Mitgliederstand seit 13 Jahren.“

Vier Mitglieder wurden für ihren außergewöhnlichen Einsatz mit dem Deutschen und dem Schleswig-Holsteinischen Feuerwehrehrenkreuz geehrt: Bernd Sievers (Flüggendorf), Hans-Günter Wichelmann (Honigsee), Wolfgang Bünjer (Hohwacht) und Lars Schell (Klausdorf).