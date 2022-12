﻿Feuerwehrhaus Martensrade: Stolpersteine machen Anbau teurer

Martensrade. Zweimal wurde die Einweihung des erweiterten Feuerwehrhauses in Martensrade bereits verschoben. Doch der dritte Anlauf mit einem Klönschnack-Vormittag in den neuen Räumen am Geschwister-Scholl-Haus klappte dann. Hürden waren Lieferschwierigkeiten und böse Überraschungen während der Bauphase, sodass die Kosten am Ende deutlich höher lagen als geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die erste Schätzung lag noch bei 686.000 Euro“, erzählte Bürgermeisterin Ulrike Raabe. Diese Summe sei aber schon nach einem Jahr obsolet gewesen, weil sich die Baugenehmigung und damit die Ausschreibung verzögert hätten. Dann seien neue Anforderungen gekommen: So habe man eine neue Klärgrube bauen müssen. Das allein habe Mehrkosten von 30.000 Euro verursacht.

Einbetonierte Leitungen in Martensrade mussten aufgestemmt werden

„Dass die Kosten noch weiter steigen, ist schon während der Bauphase aufgeploppt“, so Raabe. So seien viele Leitungen einbetoniert gewesen, die man erst mühsam aufstemmen musste. Außerdem sei man durch die Verzögerungen in die steigende Preisspirale der Inflation geraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder habe es auch Lieferschwierigkeiten gegeben. „Da konnten auch die Firmen nichts ausrichten“, sagte sie und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit Architekt und Unternehmen.

Ein großer Dank ging auch an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die der Gemeinde immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätten. Ganz besonders beim Wasserschaden im Februar vergangenen Jahres. Damals war gerade das alte Dach abgedeckt worden, als Sturm und Starkregen die Folie beschädigten und Wasser in den Sitzungsraum eindrang.

Harald Cordes für 50 Jahre aktiven Dienst in der Wehr Martensrade geehrt

Als Beispiel für all die Helfer stellte die Bürgermeisterin besonders Harald Cordes heraus, der schon morgens um sieben die Tür für die Handwerker aufgeschlossen hatte. Es hatte aber noch einen weiteren Grund, dass sie ihn nach vorne rief. Denn Cordes war im August 1972 in die Feuerwehr eingetreten. Nun erhielt er für seinen 50-jährigen aktiven Dienst das Brandschutzehrenzeichen in Gold.

Harald Cordes erhält für seinen 50-jährigen aktiven Dienst eine besondere Auszeichnung von Bürgermeisterin Ulrike Raabe. © Quelle: Silke Rönnau

Die Abrechnung für den Ausbau des Geschwister-Scholl-Hauses, als Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus zentraler Treffpunkt in der Gemeinde, liegt inzwischen bei rund 780.000 Euro. Im Anbau wurden eine neue Fahrzeughalle, ein Büro für den Wehrführer sowie Abstell-und Lagerräume geschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem wurden zwei Umkleideräume für Männer und Frauen mit entsprechenden Sanitärräumen gebaut. „Nun gibt es auch Platz für die Bekleidung, die mussten wir vorher mit nach Hause nehmen“, sagte Wehrführer Eitel Ruddat.

Lesen Sie auch

Ein Raum im Altbau wurde mit einer Tür mit dem Neubau verbunden und kann als Versammlungs- und Tagungsraum von der Feuerwehr genutzt werden. Neu angelegte Parkplätze sorgen dafür, dass die ankommenden Feuerwehrleute sicherer zu den Einsatzfahrzeugen in der Halle gelangen.

Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde im Geschwister-Scholl-Haus außerdem eine Behindertentoilette eingebaut. Nun muss nur noch das Außengelände hergerichtet werden.

Holzhaus der Feuerwehr Martensrade soll als Jugendraum genutzt werden

Das bisher von der Feuerwehr Martensrade als Lagerraum genutzte Holzhaus auf dem Außengelände soll demnächst als Jugendraum zur Verfügung gestellt werden. „Sie können aber natürlich auch hier die Räumlichkeiten nutzen, vor allem im Winter, denn das Holzhaus hat keine Heizung“, erklärte Raabe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im kommenden Jahr soll außerdem die Umgestaltung des Spielplatzes in Angriff genommen werden. All diese Projekte sind wie die Erweiterung des Feuerwehrhauses im Ortsentwicklungskonzept erarbeitet worden.

Eine offizielle Einweihung des umgebauten Dorfgemeinschaftshauses soll im kommenden Jahr mit einem Tag der offenen Tür folgen, kündigte die Bürgermeisterin an.