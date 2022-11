Er schrieb Drehbücher für das ZDF, filmte Dokumentationen am russischen Baikal See, in Afghanistan oder in Jerusalem. Jetzt lebt Filmemacher Bernd Fiedler (81) am Schönberger Strand in Stakendorf. Die Filmkamera ist noch immer seine treueste Begleiterin.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket