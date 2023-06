﻿Restaurant Filou am Schönberger Strand: Das haben die neuen Betreiber vor

Schönberg. Nach zwölf Jahren übergeben Annette und Arnim Weidler ihr Restaurant Filou am Schönberger Strand an Felix Franke und Stefanie Voß. Die beiden sind Seiteneinsteiger, kommen aus dem Dienstleistungssektor und fühlen sich dem Strand verbunden. Sie setzen unter dem bisherigen Namen das Konzept des Hauses fort.

Neu im Restaurant Filou am Schönberger Strand ist ihr „Sommergetränk Filou“. Außerdem wollen sie wieder mehr Veranstaltungen in dem Ganzjahresbetrieb und den Café-Betrieb anbieten.

Restaurant Filou am Schönberger Strand „hat alles gepasst“

Sie sind hoch motiviert. Beide, jenseits der 50, starten mit ihrem neuen Projekt noch einmal durch. „Es hat alles gepasst, wir mussten einfach zugreifen“, sagte Felix Franke. Der gelernte Kaufmann und langjährige Veranstalter gemeindlicher und zuletzt auch überregionaler Feste kennt den Strandbereich, vermietet seit zehn Jahren 40 Ferienwohnungen selbst und „weiß, was sich der Gast am Schönberger Strand wünscht“, wie er sagt.

Seine Partnerin Stefanie Voß, gelernte Mediengestalterin, ist vertraut mit dem Marketing, beide arbeiten seit Jahren auch für zwei Winzer, die den Markt im Norden erschließen wollen.

Felix Franke, neuer Eigentümer des Filou: „Wir übernehmen einen Betrieb, der läuft“

„Wir übernehmen einen Betrieb, der läuft. Wir waren hier im Restaurant mehr als nur Gäste und wissen, mit wie viel Herzblut Weidlers ihr Restaurant aufgebaut haben“, so Franke. Er sieht in der Übernahme „eines etablierten Betriebes“ auch Herausforderungen, denn man könne sich nicht langsam entwickeln, sondern müsse gleich Vollgas geben. „Wir übernehmen das komplette Personal, fünf Leute plus Aushilfen in der Küche, ebenso im Servicebereich.“

Er selbst, so verrät der 59-Jährige, werde im Restaurant Filou am Schönberger Strand seinen Platz hinter dem Tresen haben, während seine Partnerin „überall dort ist, wo gerade etwas zu tun ist“. Auf ihrem Tisch liege auch die komplette Büroarbeit, von der Bestellung bis hin zur Personalplanung, sagte Franke. Er kündigte an, seine Veranstaltungen innerhalb Schönbergs wie das Seebrücken- und das Weinfest fortzuführen, vertraglich gebe es eine Bindung für 2023 und 2024.

Neu im Restaurant Filou am Schönberger Strand: Wieder mehr Kultur

In vielen Jahren im Dienstleistungssektor sei auch ein großes Netzwerk entstanden, das ihnen nun so manche Tür öffne. So gebe es die ersten Reservierungen für Weihnachtsfeiern. Man werde das Thema Wein künftig auch im Restaurant weiter ausbauen und Veranstaltungen wie „Wine and Crime“ anbieten. Am 13. Oktober ist die Travestie-Show mit Daisy von Butenschön zu Gast.

Kann ich das Restaurant Filou am Schönberger Strand für Familien- und Jubiläumsfeste buchen? Ja, dafür stehe das Filou mit 70 Innen- und 80 Außenplätzen gern zur Verfügung, ebenso für Busreisen, so Voß.

Das steht unter anderem auf der Speisekarte im Restaurant Filou am Schönberger Strand

Das Konzept, die norddeutsche Küche mit Pannfisch und Probsteier Sauerfleisch mit der Leichtigkeit der italienischen Küche mit Pizza und Pasta zu verbinden, bleibt erhalten. „Diese Kombination bietet etwas für die ganze Familie, für alle Generationen“, so Voß.

Neu: Sie servieren an Wochenenden und Feiertagen auch Kaffee und Kuchen. „Hausgebacken! Alle Mitarbeiter sind dann im Tortenfieber“, erzählt die 51-Jährige, die ein „tolles Miteinander“ im Betrieb lobt. Eis gibts von der Manufaktur Peter Zantopp in Heikendorf.

Öffnungszeiten Restaurant Filou am Schönberger Strand: mittwochs bis freitags, ab 17 Uhr, sonnabends und sonntags ab 12 Uhr, montags und dienstags Ruhetag. Ziel ist eine Sechs-Tage-Öffnung.

