﻿Bürger empört über tote Karpfen am Kührener Teich

Zahlreiche tote Karpfen im Naturschutzgebiet Kührener Teich sorgten in den vergangenen Wochen für Empörung in den sozialen Medien und brachten Bürger in der Region auf. Jetzt meldet sich die Stiftung Naturschutz, der das Naturschutzgebiet gehört, zu Wort und bringt Licht ins Dunkel.

Die toten Karpfen am Kührener Teich hat Dieter Stöckl am 31. Dezember mit seiner Kamera festgehalten. Vier Tage später wurden sie fachgerecht entsorgt.

Kühren. Fischgestank und Massen an toten Karpfen im Naturschutzgebiet Kührener Teich sorgen in den sozialen Medien für Empörung. Dieter Stöckl aus Wahlstorf wandte sich an die Kieler Nachrichten, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Die Stiftung Naturschutz bringt nun Licht ins Dunkel.

Am Ablaufbauwerk des Kührener Teichs, dem sogenannten Mönch, gurgelt das Wasser. Der kleine Bach dahinter ist angeschwollen und führt das vom Schlamm braune Wasser in Richtung Lanker See. Wie Nordseewatt liegt an vielen Stellen der Seegrund trocken. Im Schlamm sind Spuren von Fischottern und Reihern zu erkennen.

Es waren Hinweise von Wahlstorfer Bürgern, die Dieter Stöckl am Vormittag des Silvestertages zu dieser Stelle am Wanderweg zwischen Kühren und Wahlstorf führten, wo er zahlreiche tote Fische entdeckte: „Ich war schockiert und habe Fotos gemacht.“ Auch Atschy Paasch führte der Gestank zu den toten Fischen.

Der Gestank führte sie zu den toten Fischen: Atschy Paasch (li.) und Dieter Stöckl stehen an der Stelle, an der rund um den Jahreswechsel die verendeten Karpfen lagen. © Quelle: Signe Hoppe

Anscheinend sollte der Teich, trockengelegt werden, vermutet Stöckl: „Der Auslauf zum Lanker See ist geöffnet. Die Fische, die es nicht geschafft haben, wurden wohl eingesammelt und im Uferbereich abgelegt.“ Stöckls Kommentar: „Wenn man Fische ersticken lässt, weil man sich nicht gekümmert hat, finde ich das skandalös.“ Ihm sei nicht klar, ob mit diesem Vorgehen gegen bestehende Gesetze verstoßen werde. Er frage sich, was das für Natur- und Tierschützer seien.

In den sozialen Medien wird der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) für die toten Fische verantwortlich gemacht. Doch der Nabu stellt im Auftrag des Landesamtes nur einen externen Naturschutzgebiet-Betreuer und hat mit dem Ablassen des Wassers nichts zu tun. Eigentümerin des Teichs ist die Stiftung Naturschutz.

Ihre Mitarbeiter Björn Schulz und Tim Kruse erklären vor Ort die Hintergründe des Vorgangs. Wie jedes Jahr sei der Kührener Teich ab Oktober abgelassen worden. Es sei wichtig, die "fischereilichen Altlasten" loszuwerden. Denn die Spiegelkarpfen und Schuppenkarpfen seien "eingesetzte Arten", die Systeme verändern und nicht hierhergehören.

Darum wird der Kührener Teich abgelassen Der Kührener Teich ist aus historischen Gründen ein ablassbares Gewässer. In der ehemaligen Fischzuchtanlage des Klosters Preetz wurden Karpfen gezüchtet. Seit 1992 gehören die Gewässer der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. 1994 wurde das 79 ha große Naturschutzgebiet „Kührener Teich und Umgebung“ ausgewiesen. Das jährliche Ablassen des Kührener Teichs dient dem Erhalt des Gewässers. Vor dem Ablassbauwerk lagern sich jährlich bis zu 1,5 Meter Schlamm ab – ohne Ablassen droht die Verlandung. Die Karpfen als nicht heimische Arten behindern durch ihr Wühlen am Teichboden das Wachstum von Wasserpflanzen, wodurch sich die Nahrung der Vögel schlechter entwickelt. Beim Ablassen werden die Fische normalerweise herausgespült und leben im nächsten Gewässer weiter. Auch seltene Pflanzen und Laufkäfer sind auf das Trockenfallen des Teichbodens angewiesen.

Eigentlich sollen seit mehr als 15 Jahren die massenhaft vorkommenden Kormorane und Silberreiher die Karpfen dezimieren, erklärt Schulz. Doch leider funktioniere das nicht wie erhofft. Und beim jährlichen Ablassen entgehen die Karpfen dem Wasserdurchstrom vermutlich, weil sie sich in wassergefüllten Lunken in den Schlamm graben.

Die wenigen abgespülten Karpfen werden gewöhnlich im Graben abgefischt und zurück in den Teich getragen. „Uns liegt das Wohl der Fische am Herzen“, beteuert Schulz. Dass diesmal so viele Fische im Teich waren, habe alle Beteiligten überrascht. Noch nie haben man derartige Mengen gefunden.

Mit dem überraschenden Frost so früh im Winter habe niemand rechnen können. Die Lunken seien zugefroren. „Die Karpfen haben unter dem Eis nicht genug Sauerstoff bekommen. Und mit der Schneeschmelze und dem vielen Regen wurden sie Richtung Mönch gespült“, erläutert Schulz.

Kührener Teich: Es war ein natürliches Fischsterben

Stiftungswachtmitarbeiter Tim Kruse sei schnell vor Ort gewesen. Nicht überlebensfähige Fische seien fachgerecht getötet worden. „Es ist ein natürliches Fischsterben, was immer mal passieren kann“, kommentiert Schulz das Geschehen und ergänzt: „Das ist natürlich, das ist okay, aber nicht schön, wenn die Leute das sehen.“ Daher seien die toten Tiere entfernt worden.

Das ursprüngliche Ziel sei gewesen, dass natürliche „Prädatoren“ wie Fischotter die Karpfen wegfressen, berichtet Kruse: „Als wir bemerkt hatten, dass die Fische nicht weggeknabbert werden und dass das auf der Fläche einfach unschön wird, haben wir für die unschädliche Beseitigung ein Unternehmen beauftragt.“

Am 4. Januar seien die Fische entsorgt worden. Zwischen den Jahren sei das nicht möglich gewesen, weil niemand erreichbar gewesen sei. „Wir haben richtig gehandelt“, befindet Schulz und beruft sich auf Telefonate mit der Fischereibehörde und dem Kreisveterinäramt. „Man hat uns bestätigt, dass es nicht unsere Verantwortung ist, wenn Fische eines natürlichen Todes sterben.“

Björn Schulz (li.) und Tim Kruse von der Stiftung Naturschutz blicken auf den sogenannten Mönch, an dem das Wasser aus dem Kührener Teich gelassen wird. © Quelle: Signe Hoppe

Björn Schulz betont: „Die Sache ist dumm gelaufen. Es ist gut, wenn Leute aufpassen. Wir freuen uns über Hinweise aus der Öffentlichkeit. Denn wir sind nicht zu jeder Stunde hier vor Ort.“ Demnächst wird der Mönch geschlossen. Niederschläge füllen den See dann wieder auf.