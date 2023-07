﻿Flächenbrand in Grebin schnell unter Kontrolle

Zu Flächenbrand wurde Dienstagnachmittag die Feuerwehr nach Grebin gerufen. 50 Einsatzkräfte aus Plön, Bösdorf, Grebin und Schönweide rückten aus, auch die Landwirte halfen bei der Bekämpfung mit. Danach musste in Rantzau gelöscht werden.

Grebin. Wieder brannte ein Stoppelfeld. Nachdem am Sonntag in Rantzau ein Feuer auf einem Feld gelöscht werden musste, lief Dienstagnachmittag die Alarmmeldung aus Grebin ein. Am Behler Weg, direkt an der Gemeindegrenze zu Plön, qualmte es gewaltig und das Feuer fraß sich auf dem Feld Stück für Stück weiter.