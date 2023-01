﻿Flüchtlinge im Landhaus Schellhorn: Das plant die Gemeinde

Schellhorn. Wie sehr sich die Bürger und Bürgerinnen Gedanken um die mögliche neue Flüchtlingsunterkunft in ihrem Dorf machen, wurde in der jüngsten Einwohnerversammlung schon an der Besucherzahl deutlich. Rund 150 Gäste kamen ins Gildehus. Der Parkplatz vor dem Gebäude war voll, und auch am Straßenrand war kaum noch ein Platz zu finden. Drinnen war es nicht anders. Einige Gäste mussten die zweieinhalb Stunden über stehen, weil alle Stühle besetzt waren.

Die Gemeinde beabsichtigt, das Landhaus Schellhorn zu kaufen, um dort eine zentrale Flüchtlingsunterkunft einrichten zu können. Die Bürger hatten daran bereits reichlich Kritik geäußert. Anfang Dezember kursierten anonyme rote Zettel, mit denen auf den Kauf der Immobilie hingewiesen wurde. Die Forderung: keine Entscheidung ohne Einbeziehung der Anwohner.

Einige Bürger fühlten sich übergangen. Schellhorner befürchteten, dass ihre Immobilie an Wert verliere, wenn in unmittelbarer Nähe zu ihrem Haus eine Flüchtlingsunterkunft entstehe. Auch sorgten sie sich um die Sicherheit in ihrem Dorf. Einige wollten sogar wegziehen, sollte die Flüchtlingsunterkunft entstehen.

Schellhorn: Vorerst doch kein Neubau im Schwebstöcken

Hintergrund der Überlegungen der Gemeinde ist, dass das Land 20 000 weitere Flüchtlinge bis Ende März für Schleswig-Holstein prognostiziert hatte. Dementsprechend muss auch Schellhorn weitere Flüchtlinge aufnehmen, die eine Unterkunft benötigen. Das Amt Preetz-Land, das über die Verteilung der Menschen entscheidet, wies Schellhorn 60 Personen zu. Das Amt müsse einfach sehen, wo Platz ist, erklärte Bürgermeister und gleichzeitig Amtsvorsteher Kai Johanssen die hohe Zahl. Eine gleichmäßigere Verteilung auf die einzelnen Gemeinden sei nicht immer möglich.

Zunächst dachte Schellhorn über einen Neubau auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Schwebstöcken nach. Doch die Planungen liegen momentan auf Eis, sagte Kai Johanssen. Mit dem Kauf des Landhauses könnten schneller Flüchtlinge untergebracht werden.

29 Zimmer mit einem Doppelbett und Nasszelle gebe es in dem Hoteltrakt des Landhauses. Kauft die Gemeinde das Gebäude, könnte sie sich vorstellen, zusätzlich noch eine Kochzeile in den Räumen zu installieren, damit die Flüchtlinge sich selbst versorgen können. Auch das Gästehaus könnte als Unterkunft genutzt werden. Für das Restaurant würde die Gemeinde einen entsprechenden Pächter suchen, um es zu erhalten.

Flüchtlinge: Integrationskonzept noch in Arbeit

Die Kosten für den Kauf und den anschließenden Umbau zu einer Flüchtlingsunterkunft seien noch nicht kalkuliert worden, erklärte Kai Johanssen. „Wirtschaftlichkeit ist zweitrangig bei der Unterbringung von Flüchtlingen, wenn kein Wohnraum zur Verfügung steht“, erklärte er. Und anderen Wohnraum gebe es nicht mehr ausreichend. „Der Wohnungsmarkt ist allen bekannt. Teure Einzelzimmer belasten den Haushalt der Gemeinde sehr“, sagte er. Auch Container aufzustellen sei teuer.

Als Eigentümer der Immobilie könnte die Gemeinde das Landhaus an das Amt verpachten, das die Flüchtlinge unterbringt, und dadurch Einnahmen generieren. Der Umbau könne auch mit Hilfe von Fördergeldern finanziert werden. Vom Land gebe es zwei Programme. Zum einen das zur „Schaffung von Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen“ und zum anderen das zur Förderung der „Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete“. Die Fördergelder sind zwar zweckgebunden, doch könne man das abwandeln, sobald keine Flüchtlinge mehr kommen.

Doch auch wenn Kai Johanssen sich in der Einwohnerversammlung bemühte, die Bürger und Bürgerinnen zu beruhigen, blieben bei dem einen oder anderen die Sorgenfalten. Vor allem das Thema Integration beschäftigte die Gäste. Kai Johanssen hofft dabei auf das Engagement der Schellhorner. Alte Ehrenamtsstrukturen aus der Flüchtlingswelle von 2015 möchte er nach Möglichkeit reaktivieren.

Ein weiteres zentrales Thema war die Versorgung der Kinder in Kita und Schule. Eine Bürgerin fragte, ob es mit den Flüchtlingskindern dort noch ausreichend Kapazitäten gebe. Eine richtige Antwort konnte Kai Johanssen nicht geben. Denn man wisse noch gar nicht, wie viele Kinder überhaupt kommen werden, erklärte er. Bisher hätte jedes Kind in Schellhorn einen Platz bekommen. Kita und Schule hätten in der Vergangenheit sogar zusätzliche Kinder aus Preetz aufnehmen können. Sollten in Zukunft nun mehr Kinder in Schellhorn leben, hätten diese Vorrang gegenüber den Preetzer Kindern.

Eine andere Bürgerin sprang Kai Johanssen zur Seite und bekam dafür großen Applaus. Man müsse erst einmal abwarten, wer überhaupt nach Schellhorn komme, sagte sie. Sie wohne neben einer geflohenen ukrainischen Nanny, die auch hier in Deutschland Kinder betreuen könnte. Man müsse die Neuankömmlinge einfach mal nach ihren Berufen fragen und darauf eingehen. Das sei dann richtige Integration.