﻿Flüchtlinge in Schleswig-Holstein: Städte und Gemeinden kritisieren Land

Die Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein fordern vom Land mehr Hilfe, um Flüchtlinge unterbringen zu können. Es fehlten Wohnungen, außerdem seien die Finanzhilfen vom Land zu gering, wie ein Beispiel zeigt.

Alte Tennishalle Schwentinental: So sah es aus, als die Umbauten zur Flüchtlingsunterkunft liefen.

Schwentinental/Kiel. Die Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein warnen davor, dass das Land sie bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Regen stehen lässt. „Wir sind am Ende der Fahnenstange“, sagte Schwentinentals Bürgermeister Thomas Haß. Insgesamt soll seine Stadt 164 Flüchtlinge unterbringen. 147 Menschen erhielten bereits eine Unterkunft in Schwentinental, es dürften weitere Flüchtlinge hinzukommen. Die Stadt bat bereits Einwohnerinnen und Einwohner, Wohnungen zur Verfügung zu stellen.

Dabei fehlt in Schwentinental nicht nur Wohnraum, sondern auch Geld. "Die Finanzierung der Unterkünfte ist ein großes Ärgernis für uns", sagte Haß weiter. Als Beispiel nennt er die alte Tennishalle, die seine Stadt "für 300.000 bis 400.000 Euro" zur Flüchtlingsunterkunft umbaute. Schwentinental bezahlte die Handwerker, um den Flüchtlingen schnell zu helfen, stets in dem Glauben, dass das Land die Kosten übernehmen würde. Doch daraus wurde bislang nichts.

Unterbringung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein: „Wir brauchen jeden Euro“

"Die Finanzierung bleibt bei uns hängen, das empört mich sehr", sagte Haß. 100.000 Euro will das Land demnach maximal nach Schwentinental überweisen. Das sei ärgerlich, so der Bürgermeister. "Wir brauchen jeden Euro."

Schwentinental ist kein Einzelfall. Beim Gemeindetag klingeln in diesen Tagen und Wochen die Telefone heiß, weil haupt- und ehrenamtliche Bürgermeister kaum noch wissen, wo sie die vielen Menschen unterbringen sollen. „Das Kontingent an freien Wohnungen ist weitgehend ausgeschöpft“, sagt Geschäftsführer Jörg Bülow, „und mancher private Vermieter will inzwischen aussteigen.“

Gemeindetag rechnet mit steigender Zahl an Flüchtlingen

Dabei müssten die Kommunen davon ausgehen, dass der Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine auch in den kommenden Monaten weiter steigt. „Der Krieg läuft unvermindert weiter, und ich traue mir nicht zu vorherzusagen, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt.“

Bisher habe das Land es versäumt, seine Prognosen zu aktualisieren, kritisiert Bülow. „Es wäre hilfreich zu wissen, mit wie vielen Menschen wir in den Gemeinden zumindest bis Ende 2022 rechnen müssen.“

So viel steht schon jetzt fest: Die Zahlen aus dem Krisenjahr 2015 werden deutlich übertroffen. Damals kamen knapp 35 100 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein. In diesem Jahr waren es allein bis zur Jahresmitte 38 000, davon allein 37 000 Ukrainerinnen und Ukrainer sowie knapp 1000 Drittstaatenangehörige. Darüber hinaus registrierten die Behörden bis Ende Juli 2419 Asylsuchende aus anderen Ländern in Schleswig-Holstein.

„Der Koordinierungsaufwand und der Gesprächsbedarf in den Kommunen ist groß“, sagt Bülow. Dass es bisher vergleichsweise unspektakulär gelungen sei, so viele Menschen aufzunehmen, spreche für die große Leistung des Landes und seiner Bürgergesellschaft.

In den Kommunen herrscht Ernüchterung

Zugleich registriere man aber in den Kommunen manche Ernüchterung. „Da berichten uns Bürgermeister davon, dass Menschen einfach aus den ihnen zur Verfügung gestellten Unterkünften ausziehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und mitunter stellt sich auch die Frage, in welchem Zustand die Unterkünfte hinterlassen werden.“

Laut Bülow ist es daher umso wichtiger, dass das Land seine eigenen Unterkünfte aufstockt, um den Gemeinden einen ausreichend großen Zeitpuffer zu gewähren, damit sie Wohnungen anmieten und die Menschen angemessen empfangen können.“ Ziel müsse es sein, für alle Beteiligten zu einem menschenwürdigen und reibungslosen Miteinander zu finden.

