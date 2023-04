﻿Flüchtlinge in Schwentinental: Die Not-Container ziehen um

Probleme bei Unterbringung

Saisonstart im Freibad: Die Not-Container auf dem Parkplatz in Schwentinental sollen Ende April weichen. Die dort wohnenden Flüchtlinge sollen in Wohnungen unterkommen.

Schwentinental rechnet damit, dass in diesem Jahr 106 weitere Flüchtlinge in die Stadt ziehen werden. Doch schon jetzt mangelt es an Platz. Ein neues Container-Dorf soll her – jetzt wurde ein Standort gefunden.

