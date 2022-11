﻿Plön plant kleines Containerdorf auf dem Ölmühlenparkplatz

Viele Kommunen haben Schwierigkeiten, weitere Flüchtlinge unterzubringen. Das Amt Großer Plöner See denkt an den Aufbau von Tiny Häusern, andere Städte wollen Container kaufen. Plön hat einige Wohnungen angeboten bekommen, eine Pension gemietet und plant ein kleines Containerdorf.

Plön. Ein großes Containerdorf für 90 Flüchtlinge irgendwo in Plön? Diese Idee muss nicht verwirklicht werden. Die Zahl der Unterzubringenden wird vermutlich gleich bleiben, aber es gibt verschiedene Lösungen. Zusammengenommen entspannen sie die Lage für die Stadt.

Vermutlich 60 neue Flüchtlinge kommen in den nächsten Wochen auf die Stadt zu, das prophezeit der Kreis. Die 30 Flüchtlinge, die derzeit in den Wohnblocks der Plöner Gewerblichen Baugenossenschaft in der Stettiner Straße untergebracht sind, benötigen auch eine neue Bleibe. Denn die Häuser sollen abgerissen werden und Platz für Neubauten machen.

Stadtverwaltung hat Wohnungen gesucht

Ergibt zusammen einen Platzbedarf für 90 Flüchtlinge. Also hat die Stadtverwaltung Gespräche geführt und sich auf die Suche nach Wohnraum gemacht. Die Plöner Gewerbliche und auch die Wankendorfer Baugenossenschaft bieten seitdem der Stadt mehrere Wohnungen für Geflüchtete an, berichtet Bürgermeister Lars Winter.

Seit Anfang des Monats hat Plön außerdem die komplette Pension „Plöner Hof“ in der Johannisstraße angemietet – inklusive Gemeinschaftsküche. „Dort können wir 15 bis 17 Menschen unterbringen“, so Winter. Die Zahl von 90 Flüchtlingen reduziert sich so Stück um Stück.

Container werden auf dem Ölmühlenparkplatz aufgestellt

Es ist zwar auch ein Förderantrag für ein Containerdorf für 90 Flüchtlinge gestellt worden, doch die Stadt geht zurzeit nur noch von Containern für 30 Menschen aus, die benötigt werden. Die sollen auf dem Ölmühlenparkplatz aufgebaut werden.

„Container für 90 Personen hätten in der Anschaffung rund 2,6 Millionen Euro gekostet“, so Winter. Das Land fördert allerdings nur mit maximal 400 000 Euro. Keine wirkliche Hilfe. Nun geht es um weniger Container, und: „Jetzt denken wir darüber nach, die Container nicht zu kaufen, sondern zu mieten“, erklärt Winter die Pläne. Ein Großteil der Kosten könnte dadurch auf den Kreis Plön und das Jobcenter abgewälzt werden. Wie teuer es wird, weiß man bei der Stadt aber noch nicht.

Was für Plön übrig bleibt, sind vermutlich die Kosten für die Baumaßnahmen. Denn die Container für Flüchtlinge müssen einen Anschluss an Wasser, Strom und Abwasser bekommen. „In der Ölmühlenallee liegt eine Druckrohrleitung für Abwasser. Wir müssten allerdings einen Sammelbehälter für Fäkalien bauen, der dann angeschlossen wird“, sagt Winter.

Auch eine Wasserleitung müsse verlegt werden. Und dann benötigt das kleine Containerdorf noch einen mobilen Trafo von der SH Netz. Das alles braucht Zeit. Plöns Bürgermeister klingt dennoch optimistisch – weil eben auch anderer Wohnraum im Stadtgebiet gefunden werden konnte. So ist wohl mit den Containern in Plön erst im kommenden Jahr zu rechnen. In der kommenden Woche gibt es aber bereits eine Besprechung mit dem Kreisbauamt wegen der Sicherheitsauflagen für Container.

Da auf Plön einige Kosten zukommen, benötigt die Stadt einen Nachtragshaushalt. Der sollte von der Ratsversammlung am 14. Dezember beschlossen werden, denn der Kreis muss ihn auch noch genehmigen. Container zu beschaffen, soll zwar nicht von heute auf morgen möglich sein. Daniel Faron, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, hatte schon vor einem Monat ermittelt, dass aber binnen sechs bis acht Wochen eine Lieferung möglich sei.