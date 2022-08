﻿Flüchtlingshilfe in Stein: Heike Ullrich im Einsatz für die Ukraine

Da standen sie plötzlich in Stein, verloren auf der Straße: Mehrere Frauen aus der Ukraine mit Kindern und einem Baby auf dem Arm. Heike Ullrich und ihr Mann Sebastian fackelten nicht lange und begannen sofort, intensiv zu helfen. Wie sieht die Flüchtlingshilfe in Stein ein halbes Jahr später aus?

Stein. Heike Ullrich aus Stein ist eine groß gewachsene Frau mit Humor und Lebensfreude. Wenn sie früh am Morgen mit einem roten Buggy und vier kleinen Kindern aus der Ukraine Richtung Steiner Strandmole aufbricht, läuft sie mit den Mädchen und Jungen im Galopp den Deich entlang. Die Flüchtlingskinder, die sie betreut, können die Ostsee kaum erwarten. „Kupi, kupi“, ruft die fünfjährige Ola und zerrt an Heike Ullrich. Sie möchte baden. Und es scheint, als ob Heike Ullrich es auch kaum erwarten kann.

Seit einem halben Jahr ist Heike Ullrich für die Menschen aus der Ukraine, die in ihrer Wahlheimat Stein an der Ostsee gestrandet sind, im Dauereinsatz. Auch ihr Mann Sebastian, Chefarzt am Städtischen Krankenhaus in Kiel, ist mit großer Leidenschaft dabei. Vom ersten Tag an haben beide zusammen mit der ganzen Familie und weiteren Helfern aus dem Dorf die Ärmel hochgekrempelt und angepackt, wo es gerade am dringendsten war.