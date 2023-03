﻿ Flugabwehrsystem Iris-T SLM wird schon 2024 im Kreis Plön stationiert

Die Spekulationen haben ein Ende. Das moderne Flugabwehrsystem Iris-T SLM wird ab August 2024 bei der Bundeswehr in Todendorf (Kreis Plön) in Dienst gestellt. Das gab der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, bei einem Appell bei der Flugabwehrraketengruppe 61 bekannt. Das sind die Pläne.

Panker. Die Flugabwehr am Standort Todendorf (Gemeinde Panker) erhält bereits im August 2024 das neue Waffensystem Iris-T SLM. Das gab der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, bei einem Appell in der Kaserne an der Ostsee bekannt. „Hier entsteht der Zukunftsstandort der deutschen Luftverteidigung“, sagte Gerhartz zu der Anschaffung.

Iris-T SLM gilt als eines der modernsten Waffensysteme seiner Art. Deutschland hat die ersten Exemplare der Ukraine überlassen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs liegt die Trefferquote von Iris-T SLM bei 100 Prozent.

So funktioniert das hochmoderne Abwehrsystem Iris-T

Die deutsche Firma Diehl Defence aus Baden-Württemberg ist der Hersteller. Das System besteht aus drei Komponenten: Raketenstarter, Radar und Operationszentrale. Sie funktionieren auch auf Distanz, sodass Iris-T SLM nicht auf einen Schlag vom Gegner vernichtet werden kann.

Es bietet Schutz vor Raketen, Drohnen und Flugzeugen in einem Radius von 40 Kilometern. Die Anschaffung von Iris-T war schon vor dem Ukraine-Krieg geplant.

Dieses Problem hat die Bundeswehr am Standort Todendorf

Die Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf verfügt über mehr als 400 Dienstposten. In der Vergangenheit hatte die Bundeswehr Probleme, genügend Soldatinnen und Soldaten für den Standort zu finden. Das neue System könnte das ändern und einen Anreiz bieten, bei der Flugabwehr zu dienen, schätzt Gerhartz.

Es werde eine Herkules-Aufgabe sein, sich auf das neue System umzustellen. Iris-T rette heute schon täglich Menschenleben in der Ukraine, so der Generalleutnant. Die Gerätschaft kommt zwar im August 2024 nach Todendorf. Die Ausbildung beginnt aber schon im Vorfeld.

Todendorf gibt Waffensystem an die Slowakei ab

Zu der Ausstattung der Flugabwehrraketengruppe 61 gehörte bisher die Schnellfeuerkanone Mantis, die bis zu 1000 Geschosse pro Minute verschießen kann. Deutschland gibt das Waffensystem für die Verteidigung im Nahbereich aber an die Slowakei ab. Auch das Luftraumüberwachungsradar geht an den Nato-Partner.

Die Geschütze, deren Geschosse durch ein Radar ihr Ziel finden, haben eine besondere Aufgabe in dem Nato-Land. In der Slowakei entsteht ein Reparaturbetrieb für die Panzerhaubitze 2000, die die Ukraine im Einsatz hat. Zum Schutz der Anlage kommt Mantis zum Einsatz. Die Schnellfeuerkanone kann auch Granaten noch im Flug vernichten. Die slowakischen Soldaten werden am Standort Todendorf in den Umgang mit Mantis eingewiesen.

Das ist die Bilanz des Mali-Einsatzes der Todendorfer Soldaten

Der Appell auf dem Schießplatz war das offizielle Einsatzende der Todendorfer Soldaten in Mali. Seit vier Jahren sorgte die Flugabwehrraketengruppe mit ihrem Radar für Sicherheit rund um das Feldlager in Gao. Der Einsatz war Teil der UN-Mission Minusma, die sich gegen islamische Terrorgruppen richtet.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack schreitet zusammen mit dem Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz (links), und Brigadegeneral Volker Sammans die Front der 153 angetretenen Todendorfer Soldaten ab, die in Mali im Einsatz waren. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Insgesamt kamen 153 Soldatinnen und Soldaten aus Todendorf in Mali zum Einsatz. Manche verbrachten dort insgesamt bis zu 600 Tage bei Hitze und Staub.

„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Einsatz“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zu den Einsatzveteranen. Sie empfinde Respekt und Dank. „Sie haben Deutschland und der Nato eine Ehre erwiesen.“

Der Abzug der Soldaten aus Todendorf sei der „Einstieg in den Ausstieg“ aus dem Mali-Einsatz, so Sütterlin-Waack. Die Bundeswehr werde sich im nächsten Jahr zurückziehen. Die Zusammenarbeit mit dem Militärregime des Landes werde immer schwieriger. Es hat sich mittlerweile Russland zugewandt.