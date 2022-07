﻿Fördewanderweg: Konfliktpotenzial für Radfahrer und Fußgänger

Wüste Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken, Pöbeleien an der Front und Unfälle: Die Situation auf dem Fördewanderweg zwischen Heikendorf und Laboe, der von Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen genutzt wird, ist brenzlig. Darum sollten besonders Radfahrer Rücksicht nehmen.

An vielen Stellen auf dem Fördewanderweg wie hier an der Seebadeanstalt Heikendorf wird es an warmen Sommertagen eng.

Heikendorf/Laboe. An schönen Tagen und besonders am Wochenende zieht es viele Menschen ans Wasser. Gerade der Fördewanderweg zwischen Heikendorf und Laboe wird von zahlreichen Radfahrern und Fußgängern genutzt. Das birgt seit jeher Konfliktpotenzial. Doch mit zunehmendem Radverkehr wird die Situation immer schwieriger, was sich nicht nur in der Anzahl der Beschwerden bei den Kommunen widerspiegelt. Auch in den sozialen Netzwerken geht es hoch her. Und: Unfälle bleiben nicht aus. Erst kürzlich ereignete sich zwischen Heikendorf und Laboe ein Zusammenstoß, bei dem ein älterer Spaziergänger von einem Velomobil umgefahren und verletzt wurde.

„Hinter mir hörte ich plötzlich ein lautes Reifengeräusch. Im Umdrehen sah ich ein Velomobil wie ein Geschoss auf mich zukommen“, schreibt Jens Eppler in einem Leserbrief an die Kieler Nachrichten. Im selben Moment habe er mit dem Gesicht blutend auf dem Fördewanderweg gelegen. Mit einem Rettungswagen habe man ihn in die Preetzer Klinik gebracht.

Erst Tage später konnte Jens Eppler, der in Niedersachsen lebt, von seinen Kindern mit dem Auto in die Heimat gefahren werden. Er habe die Ereignisse bis heute nicht verarbeitet. „Wir wurden von hinten überrollt“, sagt er. Eine Zeugin, die kurz zuvor von dem dreirädrigen Fahrzeug mit Vollverkleidung auf dem Fördewanderweg bedrängt worden sei, habe vor Schreck laut geschrien.

Fußgänger oder Radfahrer? In den sozialen Netzwerken gibt es Parteien für beide Seiten

Nicht alle Konflikte auf der Flaniermeile enden mit solch blutigen Verletzungen. Oft sind es wüste Beschimpfungen, die sich Radfahrer oder Fußgänger anhören müssen. In den sozialen Netzwerken gibt es Parteien für beide Seiten: „Was auch mich als dort Radelnden stört, dass zu viele wie die gesengten Säue fahren, ohne Rücksicht auf Verluste“, schreibt ein Nutzer bei Facebook. Ein anderer beschwert sich, dass Fußgänger „immer im Weg rumstehen und keine Rücksicht auf den fließenden Verkehr nehmen“. Sein chancenloses Fazit: Verbot für Fußgänger.

In Wirklichkeit gilt jedoch, dass Fußgänger auf dem Fördewanderweg besonders zu achten sind. Darauf weist das blaue Verkehrsschild mit den Symbolen Fußgänger (oben) und Radfahrer (unten) hin, die durch einen weißen, waagerechten Strich getrennt sind. Stefan Kohle, Dienststellenleiter der Polizei in Heikendorf, erklärt: „Radfahrende müssen hier besondere Rücksicht auf Fußgänger nehmen.“ Viele Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen würden das Schild übersehen, so Kohle, oder nicht richtig lesen können.

Dieses Verkehrsschild regelt das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern auf dem Fördewanderweg eindeutig: Es zeigt an, dass Radfahrer besondere Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen haben. © Quelle: Nadine Schättler

Das führt dazu, dass Menschen auf Fahrrädern oft rücksichtslos oder aggressiv unterwegs sind. Zu Unrecht. Denn wie überall im Straßenverkehr gilt auch hier: Der schwächere Verkehrsteilnehmer ist zu achten. In einigen Bereichen des Fördewanderwegs ist das Fahren für Radler sogar ganz verboten. Das ist beispielsweise am Marine-Ehrenmal in Möltenort der Fall. Das Amt Schrevenborn hat dort große Schilder aufgestellt, die den Fußgängerbereich kenntlich machen. Doch es kommt immer wieder vor, dass Radfahrer durchfahren.

Im Restaurant „Das kleine Strandhaus“, dessen Außenterrasse vom Fördewanderweg durchkreuzt wird, ist durchaus schon Geschirr auf dem Tablett zu Bruch gegangen, weil Radfahrer unerlaubterweise in die Pedale traten. Restaurantmitarbeiter Benjamin Kemnitz bleibt dennoch gelassen und betont, dass dies Einzelfälle seien. „Im Großen und Ganzen ist es relativ entspannt“, meint er.

Auf der Promenade am Möltenorter Strand halten sich nur wenige Radler an das Fahrverbot. © Quelle: Nadine Schättler

Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU) jedoch erreichen seit einiger Zeit „sehr häufig“ Beschwerdebriefe. Meistens von Fußgängern, die Beinahe-Unfälle erlebt hätten. „In den letzten Jahren hat das Problem eklatant zugenommen“, sagt er. Radfahrer würden zu wenig auf Fußgänger achten. „Mit den Elektrofahrrädern ist es noch schlimmer geworden.“ Abhilfe möchte er in seiner Gemeinde mit einem Radwegekonzept schaffen. Doch diese Aufgabe wird kein Wunschkonzert. „Unsere Infrastruktur ist nicht auf die Masse von Fahrrädern ausgelegt.“ (Um-)Baumaßnahmen sind, wie in vielen anderen Kommunen, nur begrenzt möglich.

Fördewanderweg: Gemeinde, Amt und Polizei suchen nach Lösungen

Erste Gespräche zwischen Gemeinde, Amt Schrevenborn und Polizei wurden in Heikendorf bereits aufgenommen, um einige Brennpunkte auf der Promenade am Hauptstrand, am Ehrenmal oder an der Seebadeanstalt besser in den Griff zu bekommen. Die Lösungsmöglichkeiten sind noch offen. „Wenn wir mit unseren E-Bike-Streifen unterwegs sind, verhalten sich die Leute meistens friedlich“, erklärt Polizeidienststellenleiter Kohle. Dabei kennt er die Realität. „Wenn ich sehe, was wir im gesamten Kreis Plön in diesem Jahr an Fahrradunfällen hatten. Das Problem ist schon deutlich spürbar, besonders auf den Touristenstrecken.“

Dazu gehört eben auch der Fördewanderweg. Ein älterer Heikendorfer, der anonym bleiben möchte, erklärt, dass er den Weg im Sommer mit seiner Frau mittlerweile meidet. Als Fußgänger und als Radfahrer. „Ich sage immer, dass ist die Rentner-Rennstecke“, erklärt der Mann, der lieber querfeldein unterwegs ist, sobald es auf dem Fördewanderweg voll wird. Sein Appell an alle Menschen, die die Strecke am Wasser genießen wollen: „Es braucht eigentlich keine offiziellen Regelungen, einfach nur gegenseitige Rücksichtnahme und Umsicht.“