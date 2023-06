Heikendorf. Es gibt ein neues gastronomisches Angebot an der Kieler Förde in Heikendorf. Unter dem Label „Meerhase“ bietet Ulrike Seehase-Harbs ab sofort frisch zubereitete vegetarische und vegane Strandsnacks in einem Foodtruck am Altheikendorfer Anleger an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Hafenburger hat beim Meerhasen nicht viel mit Ostseefisch zu tun. Wenn man einen „Halloumi-Schlumi“ bestellt, bekommt man seinen Burger mit Grillkäse, Zucchini, Paprika, roten Zwiebeln und einer Sesam- oder Tomatensauce. Unter dem Namen „Patty-Veggie“ gibt es einen mit Tomate, Gurke, Salat, Käse, veganer Mayonnaise, Senf und Tomatenmark.

„Ich konzentriere mich auf fleischlose Snacks“, erklärt Ulrike Seehase-Harbs. Das bedeute aber nicht, erklärt sie in ihrem neuen Foodtruck mit Ostseeblick, dass es nicht doch auch irgendwann mal eine klassische Grillwurst geben könnte. Die Meerhase-Betreiberin möchte erst mal testen, wie ihr neues Konzept angenommen wird.

Foodtruck in Heikendorf bietet vegetarische und vegane Strandsnacks an

Denn die junge Mutter ist mit dem mobilen Gastro-Projekt an der Förde direkt ins kalte Wasser gesprungen. Die Idee kam ihr nach diversen Spaziergängen mit den Hunden. Sie liebt guten Kaffee und hat am Fördewanderweg in Höhe des Altheikendorfer Anlegers immer ein kulinarisches Angebot vermisst. Ein Freund sagte dann zu ihr: „Mach doch einen Foodtruck auf!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulrike Seehase-Harbs zögerte nicht lange. Als gelernte OP-Schwester, Kosmetikerin und Webdesignerin wagte sie schon öfter in ihrem Leben etwas Neues. Kochen sei zudem ihre Leidenschaft, berichtet sie. Ein Großteil ihrer Familie ernähre sich vegetarisch oder vegan. Kreativität sei da immer gefragt, meint Seehase-Harbs.

In ihrem neuen Foodtruck bereitet sie selbst kreierte Strandsnacks frisch, in hoher Qualität und weitestgehend nachhaltig zu. Pizzadillas – eine Kombination aus Pizza und Tortillas – gibt es als italienische Variante mit Tomaten, Mozzarella und Rucola oder als „Speedy Mex“ mit Edamer, Mais, Kidneybohnen, Schmand und Frühlingszwiebeln. Auch eine vegane Variante ist an Bord.

Meerhase: Kaffee aus Italien und Frittensauce mit Käse, Jalapeňos und Tortilla-Chipsbruch

Zu Tortilla-Chips serviert sie selbst gemachte Dips wie „Hot Salsa“ mit Tomaten, Chili, Knoblauch, Koriander und Limettensaft oder „Joghurt-Minze“. Die Fritten kommen auf Wunsch ganz klassisch mit Ketchup oder Mayo daher. Wer es besonders mag, bestellt zu seinen Fritten eine zusätzliche Sauce aus Käse, Jalapeňos und Tortilla-Chipsbruch oder aus Schmand und Frühlingszwiebeln.

Ganz wichtig ist für Ulrike Seehase-Harbs, einen Kaffee anzubieten, der schmeckt. Sie verwendet in ihrem Foodtruck ein biologisch abbaubares Pad-System aus Italien. „Damit bekommt man eine ganz tolle Crema hin“, sagt sie. Dazu gibt es Kuh- oder Hafermilch. Weitere Getränke in ihrer Bar: Strandgut-Weine, Bio-Bier, Fritz-Brause, Bio-Eistee von ai:tea und Wasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Wir beherbergen außerdem die kleinste Eisdiele der Welt“, erklärt Ulrike Seehase-Harbs. Von der Firma Fwip bietet sie fünf zum Teil vegane Eissorten an, darunter auch eine preisgekrönte Sorte. Im Sommer soll der Meerhase-Foodtruck bei gutem Wetter täglich (außer montags) von 11 Uhr bis zum Sonnenuntergang stehen. Im Winter könnte es an den Wochenenden Glühwein geben.

KN