﻿Kunst vom Meer: Fotograf Mario Reinstadler zeigt Bilder von Nord- und Ostsee

Laboe. Die Wärme des Sommers in den Dünen, das Licht des Abends über der Brandung oder Sonnenstrahlen, die durch eine Wolkendecke brechen – die Stimmung an Schleswig-Holsteins Küstenlinien ist vielfältig. „Wandlungen durch Wind und Gezeiten, Wolken und Sonne“, nennt es Fotograf Mario Reinstadler aus Heikendorf. Seine experimentellen Meeresbilder stellt er ab dem 2. Juni im Laboer Freya-Frahm-Haus aus.

Mehrere Jahre lang fotografierte Mario Reinstadler, Jahrgang 1964, in seiner Heimatstadt Hamburg und in London für nationale und internationale Verlage und Agenturen. Doch neben der kommerziell erfolgreichen Portrait- und Reportagefotografie interessierte ihn zunehmend etwas anderes: die freie künstlerische Fotografie.

Also schwenkte er um, studierte noch einmal und lernte Multimedia- und Fotodesign an der Fachhochschule Hamburg. Seit 1996 widmet er sich als freier Künstler seiner ganz persönlichen Leidenschaft. „Die Liebe zu den Küsten der Nordsee und Ostsee liegt mir seit langer Zeit im Blut“, erklärt Mario Reinstadler. Für ihn sind sie „ein sich beständig erneuernder Fluss der Bewegungen“ und „grenzenlose Vielfalt einer unbezähmbaren Natur“.

Nicht nur bei schönstem Badewetter vereinen sich Farben, Licht und Schatten an Nord- und Ostsee zu besonderen Stimmungen

Und weil Farben, Licht und Schatten sich an Nord- und Ostsee für Reinstadler zu besonderen Stimmungen vereinen (nicht nur bei schönstem Badewetter), finden maritime Farben und zarte Varianten zwischen hell und dunkel in seinen Arbeiten Ausdruck. Seine Meeresbilder bieten einen subjektiven und authentischen Blick auf die Küstenlandschaften in Schleswig-Holstein. „Mit meiner Fotografie möchte ich den von mir erlebten Situationen bildnerisch Ausdruck verleihen“, sagt Mario Reinstadler.

Der Wahl-Heikendorfer nennt es „ein freies, multimediales Projekt“, das ihm die Möglichkeit biete, experimentelle und ungewöhnliche Fotos der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Ein schönes Foto auf dem Monitor ist noch lange kein schönes Bild für die Wand“, lautet das Motto von Mario Reinstadler. Deswegen bedürfe es „eines in die jeweilige Bildstimmung einfühlenden und technisch anspruchsvollen Prozesses, um aus einer Meeresfoto-Skizze ein hängefertiges und bleibend wirkungsvolles Meeresbild zu fertigen“.

Freya-Frahm-Haus Laboe: Ausstellung von Mario Reinstadler zeigt eine Auswahl von über 40000 Meeresfotografien aus Schleswig-Holstein

Reinstadler produziert seine Meeresbilder auf unterschiedlichen Materialien wie Leinen oder Künstlerpapier mit einem eigenen Pigmentdrucksystem. Das Verarbeitungsverfahren hat er über Jahre selbst entwickelt. Abschließend veredelt er seine Werke durch mehrfache Beschichtung der Bildoberfläche, wozu er verschiedene Handwerkzeuge verwendet. „Dadurch finden diese Werke ihren hochwertigen, lebendigen und individuellen Charakter“, sagt der Künstler.

Die Ausstellung „Westküste - Ostküste“ im Laboer Freya-Frahm-Haus zeigt eine Auswahl seiner über 40 000 Meeresfotografien von Schleswig-Holsteins Küstenlinien. Sie ist vom 2. bis 18. Juni jeweils mittwochs bis samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

