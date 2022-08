﻿Frau Mersmann, kann sich Mönkeberg noch weiter entwickeln?

Mönkebergs Schuldenberg ist hoch, ein Gewerbegebiet fehlt: Im Interview erzählt Bürgermeisterin Hildegard Mersmann, wie sich Mönkeberg entwickel könnte, was mit dem Gebiet der Ölpier passieren kann und wie die Probleme auf dem Fördewanderweg gelöst werden könnten.

Frau Mersmann, Mönkeberg gehört neben Heikendorf und Schönkirchen mit zum Amt Schrevenborn. Heikendorf ist touristisch geprägt, Schönkirchen wirtschaftlich. Wo steht Mönkeberg?