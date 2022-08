﻿Freie Turnerschaft Preetz: Letzte Jubiläumsfeier vor der Fusion

Prozess in Plön

Verurteilt: Mann lieferte Amphetamine an die Drogenszene in Preetz

Ein 34-Jähriger versorgte einen Teil der Drogenszene in Preetz mit Amphetaminen. Er lieferte die Droge an eine Frau, die den Stoff ihrerseits in der Stadt weiterverkaufte. Der Fall landete nun vor dem Plöner Amtsgericht.