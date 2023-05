﻿Freya-Frahm-Haus Laboe: Barbara Wode zeigt Retrospektive ihrer Arbeiten

Laboe. Berge im Nebelmeer, eine alte Tankstelle, tiefrotes Feuer – die Themenbereiche von Künstlerin Barbara Wode (80) aus Kiel sind breit gefächert und manchmal auch überraschend. Ab dem 13. Mai stellt sie ihre Malereien im Laboer Freya-Frahm-Haus aus.

Mit der Ausstellung „Resonanzen“ zeigt Barbara Wode vieles, was ihr künstlerisches Schaffen in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat. Eine Art Retrospektive nennt die studierte Pädagogin mit Schwerpunkt Kunsterziehung das. Geboren ist sie in Straßburg, aufgewachsen in Freiburg, wo sie auch studierte. Seit 1970 lebt Barbara Wode in Schleswig-Holstein. Die Ideen für ihre Motive, die Abstraktes und Gegenständliches vereinen, findet sie aber nicht nur vor der eigenen Haustür.

Neue Ausstellung im Laboer Freya-Frahm-Haus zeigt Menschen, Landschaften, Pflanzenwelten

„Ich bin viel durch die Welt gereist, trotzdem sind meine Bilder keine klassischen Reiseimpressionen“, sagt Barbara Wode. Beispiel Kanada. Dort beeindruckte die Wahl-Kielerin eine Volksgruppe, die sich nach sehr demokratischen Regeln an einem Fluss niedergelassen hatte. Sie fertigte eine Reihe von Streifenbildern an, die keine Menschen zeigen, dafür das Thema Demokratie aufgreifen. „Ich male keine Blümchenbilder“, erklärt Barbara Wode.

Wenn sie sich den Pflanzenwelten nähert, dann eher mit Kürbissen und Rettichen. Und stets abstrahiert. Auch Landschaften und Stadtbilder entstehen so. Die Fassade eines Frankfurter Hochhauses malte Barbara Wode mit Blick in die Landschaft. „Die Kombination zwischen einer gewissen Strenge und dem Atmosphärischen fasziniert mich.“

Diese Spannung entdeckt sie manchmal auch in Schleswig-Holstein. Etwa bei einem Blick aus dem Laboer Freya-Frahm-Haus. Das Resultat: ein schemenhaftes Schiff vor der Küste mit Wasserspiegelung.

Die Ausstellung „Resonanzen“ von Barbara Wode ist noch bis zum 29. Mai (Pfingstmontag) immer donnerstags bis sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.