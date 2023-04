﻿Freya-Frahm-Haus Laboe: Christin Karbaum zeigt Holzschnitte aus der Natur

Bilder von Justine Otto

Eine der bekanntesten zeitgenössischen Künstlerinnen ist zu Gast in der Galerie Richter in Lütjenburg (Kreis Plön). Justine Otto kommt persönlich zur Vernissage am Freitag, 21. April. Der Titel der Ausstellung lautet „Staring at the Rude Boys“. „Wilde Jungs“ sind das Thema der Bilder.