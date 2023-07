Plöner Bar wird 20

Johannes Kunkel war ein berühmter Glasmacher, der im 17. Jahrhundert im Kirchspiel Plön geboren wurde und das rubinrote Glas erfand. Im Kunkel’s in Plön gibt es im 21. Jahrhundert alles, was man sich in ein Cocktail- oder Gin- oder Longdrink-Glas wünscht – in fast allen Farben.