﻿Straße kaputt: Autos werden ausgebremst

Plön. Jetzt geht es nicht mehr anders: Auf rund 700 Metern darf in der Fünf-Seen-Allee in Plön nur noch maximal mit Tempo 30 gefahren werden. Die Straße durch den Wald nach Niederkleveez ist in einem schlechten Zustand. Risse und Löcher im Asphalt zieren die Fahrbahn. Das Geld für eine Instandsetzung wird von der Ratsversammlung immer wieder im Haushalt der Stadt gestrichen – seit 2019. Die Stadt hat vor wenigen Tagen Schilder aufgestellt und bremst die Autofahrer nun aus, damit alles nicht noch schlimmer wird. Und hofft, dass im kommenden Jahr dann endlich die Asphaltdecke saniert werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Straße liegt in einem schwierigen Gebiet. Von Plön-Stadtheide führt sie durch den Wald. Einst war hier das Kasernengelände. „Durch den Schatten der Bäume ist die Fahrbahn fast dauerhaft nass, bekommt wenig Sonne ab – das tut dem Asphalt nicht gut“, sagt Bürgermeister Lars Winter. Es entstehen Risse. Wenn es dann friert, gibt es Aufbrüche. Die werden größer und größer. „Je länger wir mit der Instandsetzung warten, desto schlimmer wird es“, sagt er.

Sanierung wird teurer und teurer

Noch geht es nur um die Asphalt-Deckschicht. Irgendwann reicht das aber nicht mehr, dann muss auch die Tragschicht saniert werden. „Das wird teuer“, sagt Sascha Behrenbeck vom Bauamt der Stadt. „Wenn wir im kommenden Jahr starten, wird es vermutlich 250 000 Euro kosten“, rechnet er. 2019 hatten die Kommunalpolitiker im Zuge der Haushaltsberatungen noch von nur 130 000 Euro gesprochen. Mit 40 000 Euro würde der Kreis Plön die Maßnahme fördern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Fachausschuss sei dieses Jahr gesagt worden, dass die Instandsetzung wieder aufgegriffen wird, wenn der Haushalt für das Jahr 2023 aufgestellt wird. Wann das ist? Winter schätzt, dass im ersten Quartal des kommenden Jahres beraten wird, der Haushalt dann vielleicht im Mai/Juni vorliegt. Dann könnte saniert werden.

Immer mehr Risse und Löcher im Asphalt: Die Fahrbahn der Fünf-Seen-Allee müsste dringend saniert werden. © Quelle: Anja Rüstmann

Aber so lange wollte die Stadtverwaltung nicht tatenlos zusehen, wie die Straße weiter kaputtgefahren wird. Behrenbeck sagt, Plön hätte die Straße sperren können. Wollte die Stadt aber nicht. Also ordnete sie Tempo 30 an. Ende Oktober wurden vier entsprechende Schilder aufgestellt. „Das können wir für maximal ein Jahr anordnen zur Verkehrssicherung und zum Schutz im Bestand bedrohter Straßen“, erklärt er bei einem Ortstermin.

In dem Moment rauscht ein Auto vorbei – nie und nimmer mit Tempo 30, sondern viel schneller. Die Kommunalpolitiker hatten in den vergangenen Jahren „abstruse Vorschläge“, so der Bürgermeister, wenn sie die Finanzmittel gestrichen haben. Die Sperrung der Straße gehörte dazu – zu Zeiten der Kaserne sei ja schließlich auch keine Durchfahrt möglich gewesen.

Lesen Sie auch

Auch die Idee einer Umwandlung zur reinen Fahrradstraße wurde diskutiert, dann müsse man die Strecke nicht sanieren. „Aber für Radler wäre die kaputte Fahrbahn auch gefährlich geworden“, argumentiert Winter. Von Bewohnern aus Niederkleveez sei er bereits oft angesprochen worden, warum die Stadt auf „ihrer“ Seite denn nichts unternehme. „Die Verwaltung will ja“, sagt der Bürgermeister, darf aber (bisher) nicht. Ab dem Durchlass Suhrer/Behler See gehört die Straße zum Gemeindegebiet von Bösdorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wieder rast ein Auto vorbei, der Fahrer ignoriert geflissentlich die Tempobegrenzung. Winter und Behrenbeck sind sich einig. In den kommenden Wochen wird hier die städtische Geschwindigkeits-Messanlage aufgebaut, die den Autofahrern blinkend mitteilt, wie schnell sie fahren. „Außerdem zählt sie, wie viele Autos hier unterwegs sind“, sagt Winter. Diese Zahl wird vermutlich ein gewichtiges Argument für die kommenden Haushaltsberatungen sein …