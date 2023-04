﻿Fußballspiele in Heikendorf: Manche Frauen fühlen sich diskriminiert

Frauen zahlen für ein Fußballspiel in Heikendorf drei Euro, Männer fünf Euro. Das sorgt für Diskussionen, etwa bei Facebook. Einige Frauen fühlten sich diskriminiert. Ein Besuch am Spielfeldrand.

Heikendorf. Am Kassenhäuschen am Eingang des Sportplatzes in Heikendorf hängt ein recht provisorisch aussehender DIN-A4-Zettel. „Erwachsene (männlich) = 5 Euro, HSV-Mitglieder = 3 Euro, Rentner = 3 Euro, Damen = 3 Euro“, steht darauf. Es sind die Eintrittspreise für die Fußballspiele des Heikendorfer Sportvereins. Der Zettel hängt wohl schon lange dort, doch in Heikendorf sorgte er kürzlich für reichlich Furore.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Heftig… Sexismus schwarz auf weiß“, konnte man auf Facebook lesen oder „ohne Worte“. Und auch der Kassierer Karl Kempe erzählt, dass er von Frauen schon angemacht worden sei. „Bin ich kein Mensch?“, hätten Frauen ihn gefragt. Oder: „Bin ich weniger Wert als ein Mensch?“. Man kann den Zettel so oder so lesen: Frauen, die nicht im Verein sind, müssen weniger Eintritt zahlen als Männer, und werden nicht als Erwachsene gesehen. Oder: Frauen, die nicht im Verein sind, müssen genauso viel Eintritt zahlen wie männliche und weibliche Vereinsmitglieder.

Karl Kempe ist die Bestürzung anzumerken. Der Verein hätte nie jemanden diskriminieren wollen, sagt er. Die zweite Lesart sei gemeint gewesen. Und wie verstehen die Frauen am Spielfeldrand den Zettel? Fühlen Sie sich durch ihn diskriminiert?

Heikendorf: Was sagen die Zuschauer auf dem Platz?

Es ist das Spiel Heikendorf gegen Gettorf in der Landesliga. Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt 10 Grad an, das Spiel ist intensiv. Für die beiden Mannschaften geht es mehr als nur um einen Sieg. Sie sind vom Abstieg bedroht. Nach einer knappen halben Stunde Spielzeit dann die erste Erleichterung. Die Heikendorfer erobern den Ball, Spieler Jonas Weber taucht auf, steht frei vor dem Tor, legt noch einmal auf Paul Langner ab und der schiebt den Ball ins Tor. 1:0 für die Gastgeber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Jubel auf dem Platz ist groß. Rund 150 Zuschauer sind gekommen. Unter ihnen einige Frauen. Doch nur wenige sind echte Fußballfans. Die meisten gestehen, dass sie mitkommen, weil ihr Mann oder Freund zum Spiel gegangen ist oder ihre Kinder beziehungsweise Enkelkinder in der Mannschaft sind. Diskriminiert fühlt sich niemand durch den Zettel am Kassenhäuschen. Überlegen müssen aber doch viele, bevor sie antworten, ob der Zettel so in Ordnung sei oder nicht.

„Es ist eine schwierige Diskussion“, sagt Lynn Wäger (22). Diskriminiert fühlt sie sich nicht, aber sie könne es verstehen, wenn andere den Zettel komisch finden. „Es wäre okay, wenn alle fünf Euro zahlen müssen, aber ich zahle auch gerne weniger“, sagt sie.

Jetzt hat Junus Telli den Ball. Er steht frei vor dem Gettorfer Tor, blickt einmal kurz nach oben und schießt den Ball ins linke Eck. 2:0 für Heikendorf.

Heikendorfer Sportverein: Wollen Familien nicht auseinanderreißen

„Die Preise kommen einem eher entgegen“, sagt Insa Theilen (56). Sie könnten Frauen eher anlocken. Ihre 24-jährige Tochter sieht das etwas kritischer. „Es ist schon etwas ungerecht. Warum kann nicht jeder das Gleiche zahlen?“, fragt Jule Theilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frauen müssen bei einem Fußballspiel in Heikendorf weniger Eintritt zahlen als Männer. © Quelle: Jorid Behn

Der Grund ist einfach, erklärt Klemens Mordhorst, Fußballabteilungsleiter beim HSV. „Es kommen immer noch mehr Männer zu den Spielen als Frauen“, erklärt er. Zudem kämen die Frauen meist nur, weil ihre Männer das Spiel sehen möchten. „Wir wollen die Familien nicht auseinanderreißen, wenn wegen der Preise am Ende nur die Männer zum Spiel kommen“, sagt er. Auch die Frauen sollten mitkommen können. Außerdem wollten sie so versuchen, auch bei Frauen die Begeisterung für den Sport zu wecken.

Heikendorf ist nicht der einzige Verein, bei dem Frauen weniger zahlen müssen. Auch in Gettorf, Preetz oder Schwentinental wird es so gehandhabt.

Lesen Sie auch

Und warum werden Männer unter Erwachsene gelistet und Frauen extra aufgeführt? Das habe keinen Grund, sagt Klemens Mordhorst. Da hätten sie einfach nicht darüber nachgedacht, dass das diskriminierend ankommen könnte. Diskriminierend sei es auch nicht, findet Zuschauerin Gesa Büchner (29). Sie kommt regelmäßig zu den Spielen in Heikendorf und geht auch regelmäßig zu Spielen von Holstein Kiel. „Mich hat das noch nicht gestört“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittlerweile läuft die zweite Halbzeit. Heikendorf kassierte eine Gelb-Rote Karte in der 58. Spielminute. Dem Erfolg der Mannschaft brachte das aber keinen Abbruch. Am Ende gewinnen sie 4:1 gegen die Gettorfer – vielleicht auch mithilfe der zahlreichen Zuschauer. Am Sonntag, 16. April, kommt SVT Neumünster nach Heikendorf. Anpfiff ist um 15 Uhr.