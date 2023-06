Der Abriss der Gebäude zwischen der Straße am Schwanensee und der Fleethörn in der Plöner Innenstadt hat begonnen. Auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern soll das Gänsemarktviertel mit 40 Wohnungen entstehen.

Plön. Die Bagger rollen. Der Abriss des ehemaligen Getränkemarktes am Schwanensee und der rückwärtigen Bebauung am Fleethörn ist in vollem Gange. Bis zum Beginn der Sommerferien soll das 4000 Quadratmeter große Hinterhofgelände als Baugrund für das geplante Gänsemarktviertel in Plön vorbereitet sein.