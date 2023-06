﻿Ganztagsschule Schwentinental: Ist eine Lösung für den Raummangel in Sicht?

Schwentinental. Eigentlich hätte die Situation schon lange entschärft werden sollen. Seit Februar hätten die Kinder, die in der Offenen Ganztagsschule (OGTS) in Raisdorf betreut werden, auch die Container auf dem Schulhof nutzen sollen. Denn im Hauptgebäude der OGTS ist zu wenig Platz. Doch daraus wurde nichts. Die über 20 Jahre alten Container sind in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr genutzt werden können, teilte Bürgermeister Thomas Haß nun mit.

Schon lange klagen Eltern und Betreuer darüber, dass die OGTS zu wenig Räume hat. Das Gebäude war ursprünglich mal als Hort für rund 100 Kinder gedacht. Aktuell sind dort 240 Schüler angemeldet. Erst im vergangenen Dezember kochte das Thema hoch, weil die Eltern sich um ihre Kinder sorgten und von zunehmenden Auseinandersetzungen berichteten.

Die Stadt versprach daraufhin, die Situation zu entschärfen. Die Kinder essen mittlerweile zusätzlich in der Aula der Grundschule Mittag. „Das ist wirklich eine Erleichterung“, sagt Torge Steen. Doch die Betreuungssituation nach dem Essen habe sich nicht verändert. Die Räume sind nach wie vor die gleichen. Wegen des guten Wetters sei die Situation zwar momentan etwas entspannter. Im Winter werde sie sich aber wieder zuspitzen, so Torge Steen. Zumal dann wahrscheinlich noch einmal 30 zusätzliche Kinder aus den neuen Jahrgängen betreut werden müssen.

Schwentinental: Mittagessen in der Aula der Grundschule

Neue Räume werden also dringend benötigt. Die alten Container kommen aber nicht mehr infrage. „Bei der avisierten Umgestaltung der Alt-Container wurden nun Wasserschäden und ein Schimmelbefall festgestellt, sodass eine Herrichtung zum Zwecke der Ganztagsbetreuung nur unter erheblichen baulichen und finanziellen Aufwendungen stattfinden könnte“, erklärte Bürgermeister Thomas Haß. Warum die Mängel erst jetzt aufgefallen sind, bleibt offen. Gut war ihr Zustand auch im vergangenen Jahr schon nicht.

Torge Steen, Leiter der OGTS, ist frustriert und froh zugleich: Sollte es wirklich neue Räume geben, könnte sich die angespannte Situation durch den Platzmangel entspannen. © Quelle: Jorid Behn

Nichtsdestotrotz sollen die Container nun entfernt werden. Bürgermeister Thomas Haß hofft, dass stattdessen an derselben Stelle in Modulbauweise feste Gebäude aufgestellt werden können – alternativ auch interimsweise neue Container. Entstehen soll eine zweigeschossige Anlage. Im unteren Geschoss könnte es dann einen Speisesaal sowie sanitäre Anlagen für die Kinder geben, im oberen Geschoss drei Klassenräume mit drei Gruppenräumen, die sowohl von der Schule als auch von der OGTS genutzt werden könnten. Ein Vorteil wäre auch: Die Albert-Schweitzer-Schule könnte dann weiterhin die drei sogenannten Hallenklassen nutzen. Die müsste die Gemeinschaftsschule sonst an die Grundschule zurückgeben und hätte bisher keine Alternative.

OGTS: Wann die Module kommen, ist unklar

Die Idee klingt gut. Einfach umzusetzen sein wird sie aber nicht. Unklar ist beispielsweise, ob die Statik eine zweigeschossige Bauweise aushält. Die jetzigen Container stehen an einem Hang. Unklar sind auch noch die Kosten. 800 000 Euro sollen nach bisherigen Planungen der Stadt die Module kosten. Wann die Kinder in die neuen Räume einziehen können, steht ebenfalls noch nicht fest.

Torge Steen ist frustriert und froh zugleich. „Es ist schon etwas frustrierend, dass wir immer noch keine zusätzlichen Räume haben. Aber jetzt haben wir zumindest eine Perspektive“, sagt der Leiter der OGTS. „Die entsprechenden Beschlüsse müssen nun aber auch schnell gefasst werden.“

