﻿Gefährliche Begegnungen in Preetz: Eltern fordern auch vor Kindertagespflege Tempo 30

Gleiches Recht für alle: Das fordern zwei Tagesmütter aus der Kührener Straße in Preetz. Sie wünschen sich wie vor Kitas eine Reduzierung auf Tempo 30. Denn in der engen Straße kommt es zu gefährlichen Situationen, wenn Eltern ihre Kinder bringen oder abholen.

Tagesmutter Brigitte Oberschelp überreicht eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Björn Demmin. Sie fordert zusammen mit Mitstreitern Tempo 30 in der Kührener Straße. Wenn ein Bus die parkenden Autos überholt, wird es zu eng für den Gegenverkehr.

Preetz. Die Kührener Straße in Preetz ist nicht besonders breit. An der Seite parken Autos. Morgens und mittags radeln Kinder und Jugendliche zu den Schulen oder nach Hause. Wenn dann noch Busse und Lkw dazukommen, wird es richtig eng. Da weicht mancher mal schnell über den Gehweg aus. „Das ist echt gefährlich hier“, sagt Brigitte Oberschelp. Sie betreibt eine Kindertagespflegeeinrichtung und fordert nun zusammen mit einer Kollegin eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30.

Seit zehn Jahren arbeitet Brigitte Oberschelp als Tagesmutter. Fünf Jungen und Mädchen sind bei den „Landkids“ untergebracht, dazu kommt noch eine Ergänzungsbetreuung. Auch ihre direkte Nachbarin Caroline Wende betreut als Tagesmutter derzeit vier und demnächst fünf Kinder. Die Gruppen besuchen sich regelmäßig gegenseitig. Nur ein paar Häuser weiter befindet sich außerdem der Vertretungsstützpunkt Kindertagespflege.

Fahrzeuge weichen über den Bürgersteig aus

Wenn die Eltern in der Straße parken, um die Kleinen zu bringen oder abzuholen, erlebten sie oft brenzlige Situationen, erzählen sie. So würden Seitenspiegel der Autos abgefahren. Besonders kritisch werde es, wenn die Eltern aus der schmalen Hofeinfahrt auf den Bürgersteig kommen und gleichzeitig Autos, Busse oder Lkw wegen des Gegenverkehrs über den Bordstein fahren und über den Gehweg ausweichen.

„Eine Geschwindigkeitsreduzierung würde immerhin zu einer Verbesserung der Situation beitragen“, meint Brigitte Oberschelp. „Gerade dieser Abschnitt der Kührener Straße ist sehr eng, es ist ein Nadelöhr.“ Sie beobachte auch oft, dass Schülerinnen und Schüler sich so unsicher fühlten, dass sie auf dem Bürgersteig fahren.

Unterschriftenaktion der Eltern und Nachbarn für Tempo 30

Eigentlich wollte sie den geplanten Ausbau der Straße abwarten. „Aber der wird ja immer weiter hinausgeschoben“, bedauert sie. Deshalb hat sie eine Unterschriftenaktion gestartet und 96 Unterschriften für eine Tempo-30-Regelung gesammelt, die sie nun an Bürgermeister Björn Demmin übergab.

Dabei ist er eigentlich gar nicht zuständig, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Ein Radweg in diesem Bereich steht beim Kreis Plön auf Platz eins der Prioritätenliste. Für die Planung sei der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr verantwortlich, doch der habe Kapazitätsprobleme, sodass sich das Projekt immer wieder verzögere, erläutert Demmin.

Auch in den städtischen Gremien sei die Kührener Straße immer wieder ein Thema, zumal dort demnächst eine Hinterlandbebauung mit einer Erschließung über den Bäckergang erfolgen soll. Schon dafür sollen einige Parkplätze wegfallen. Bei einem Fahrradschutzstreifen dürfte dort niemand mehr sein Fahrzeug abstellen. "Das Problem müssen wir noch lösen und ein Grundstück für Stellplätze finden." Eventuell könne man den Bäckergang jetzt schon erweitern und eine Ausweichbucht schaffen.

Ein Bürger aus Kühren habe sich 2019 auch schon an den Petitionsausschuss gewandt, berichtet Demmin. Doch eine Tempo-30-Regelung habe der Kreis immer abgelehnt. „Wir gehen jetzt mit dieser Unterschriftenliste zur Verkehrsaufsicht und sprechen dort vor“, kündigt er an.

Tagesmutter: „Wir sind doch quasi einer Kita gleichgestellt“

Die Stadt habe ja auch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in der Schellhorner Straße vor der Kita „Spielraum für Drachenkinder“ erreicht. „Wir sind doch quasi einer Kita gleichgestellt“, meint Brigitte Oberschelp. Außerdem habe die Verwaltung neue Schilder beantragt, dass Fahrräder und Motorräder nicht überholt werden dürfen.

Henning von Schöning, Vorstandsmitglied der ADFC-Kreisgruppe Plön und Grünen-Stadtvertreter in Preetz, verweist darauf, dass es in Eutin eine ähnliche Situation in der Reimannstraße gebe. Doch dort habe der Kreis Ostholstein sofort Tempo 30 genehmigt mit dem Zusatzschild „Achtung Kinder“. Dann zeigt er auf den Gehweg: „Die Gehwegplatten sind an den Stellen schon eingesackt, wo Busse und Autos mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig fahren.“

Und wie geht es mit dem geplanten Ausbau der Kührener Straße weiter? „Nächste Woche beginnt immerhin schon mal die Bohrkernsondierung, um den Baugrund auf seine Tragfähigkeit zu untersuchen“, sagt Demmin.