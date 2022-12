﻿Nach erneutem Unfall: So reagiert die Kreisverwaltung in Plön auf den Vorfall

Hohenfelde. Für Hohenfeldes Bürgermeisterin Gesa Fink fühlt es sich an wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Über 20 Jahre lang kämpfte die Gemeinde zwischen Schönberg und Lütjenburg für ein Tempolimit an der Kreuzung der Landesstraße mit der Strandstraße. Jetzt hat die Verkehrsbehörde des Kreises eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer genehmigt. Fink: „Ich freue mich einfach, dass es jetzt geklappt hat.“

Den Ausschlag gab ein erneuter schwerer Unfall Ende Oktober. Der folgte einem altbekannten Muster an dieser Stelle. Eine 61-jährige Autofahrerin kam vom Strand und bog auf die Landesstraße ein. Dabei übersah sie einen VW, der Vorfahrt hatte. In dem Wagen saßen zwei 85 und 87 Jahre alte Männer. Einer von ihnen starb später im Krankenhaus.

So begründet der Kreis Plön seine Kehrtwende

Wie begründet der Kreis seine Kehrtwende in Sachen Hohenfelder Kreuzung? Eigentlich müsse man nicht zwangsläufig die Geschwindigkeit an dieser Stelle reduzieren, heißt es in einer Mitteilung. Dem ersten Anschein nach seien die Sichtachsen ausreichend und der Ausbaustand der Straße gut.

„Dennoch hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es hier zu wiederholten Unfällen gekommen ist.“ Möglicherweise seien aber gerade die gute Sicht nach beiden Seiten und der gute Zustand der Straße der Grund dafür, dass Entfernung und Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt würden.

Der Satz der Verkehrsbehörde, über den sich Bürgermeisterin Fink freut, lautet: „Daher wurde dem Antrag nun stattgegeben und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger angewiesen, die Beschilderung zu ändern.“ Sie werden nun 200 Meter vor und hinter der Kreuzung aufgestellt.

Die Hohenfelder loben die Gemeindepolitiker und insbesondere Gesa Fink. „Danke fürs Dranbleiben“, kommentierte Anja Lütten in den sozialen Medien. Volker Mann meint: „Herzlichen Dank für den Einsatz und somit für die Sicherheit aller Bürger.“

Das macht die Kreuzung in Hohenfelde so gefährlich

Was macht die Kreuzung eigentlich so gefährlich? Zusätzlich zu den zwei Fahrspuren gibt es eine Abbiegespur in Richtung Strand. Dadurch ist die Straße an dieser Stelle sehr breit. Fußgänger und Radfahrer, die aus dem Ort Hohenfelde kommen und an die Ostsee wollen, müssen die Landesstraße queren.

Die zweite Gefahrenquelle liegt darin, dass immer wieder Autofahrer auf die Landesstraße fahren, obwohl dort Fahrzeuge fahren, die Vorfahrt haben. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich an der Kreuzung seit dem 1. Januar 2020 insgesamt acht Unfälle. Vier Menschen kamen dabei zu Schaden.