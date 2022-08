﻿Gefährlicher Fördewanderweg? „Einige fahren hier wie Vollidioten durch“

Die einen wollen flanieren, die anderen in die Pedale treten: Der Fördewanderweg zwischen Heikendorf und Stein, der zugleich Ostseeküstenradweg ist, erhitzt die Gemüter, es kam zu Unfällen. Doch wie gefährlich ist es dort wirklich? Wir haben es ausprobiert.

Heikendorf/Laboe/Stein. Ein Spätsommertag im August. Feierabendzeit in Schleswig-Holstein. In Heikendorf füllt sich noch einmal die Promenade. Menschen wollen den Sonnenuntergang genießen, die Gastronomie am Wasser lockt mit kühlen Getränken und die Ostsee lädt zum Baden ein.

Auch Jogger sind unterwegs, Teenager mit Skateboard, kichernde Mädchen in breiten Reihen. Dazwischen die Radfahrer. Auch ich habe mich in den Sattel geschwungen und zwar bewusst in einen, der mit Elektromotor unterstützt wird. Denn besonders E-Bike-Fahrer sorgen bei vielen Fußgängern auf dem Fördewanderweg für Unmut.