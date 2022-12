﻿Gefahr durch Blackouts: Dersau geht beim Strom auf Nummer sicher

Wenn das Licht ausgeht, nichts mehr läuft, ein flächendeckender Blackout das Land lahm legt, dann kann Dersau den Schalter ihres Notstromaggregats drücken. Als erste Gemeinde im Amt Großer Plöner See hat sie sich einen Generator zugelegt.

Dersau. Es ist ein großer, gelber Kasten mit ein paar Knöpfen. Er steht hinten in der Garage der Feuerwehr auf einer Palette. Und er ist der Grund, warum man sich in Dersau seit Mitte des Monats entspannt zurücklegen kann. Die Gemeinde ist die erste im Amt Großer Plöner See, die über ein großes Notstromaggregat verfügt. Bei einem mehrtägigen Blackout wäre für Strom im Dorfgemeinschaftshaus gesorgt. Bürgermeister Holger Beiroth ist also nicht ohne Grund zufrieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein großflächiger Stromausfall und damit verbundene Probleme können nach wenigen Stunden in eine Katastrophe münden. Das schwere Hochunglück im Ahrtal im Juli 2021 etwa hat das gezeigt. Aber auch ein Anschlag aufs Stromnetz, also Sabotage, kann nicht ausgeschlossen werden. Theoretisch geht dann nichts mehr. Die freiwilligen Feuerwehren haben zwar kleine Notstromaggregate, die sie aber bei ihren Einsätzen brauchen. Dersaus Wehrführerin Christel Epkes berichtet von einem solchen Gerät mit einer elektrischen Scheinleistung von 5,5 Kilovoltampere – „das bleibt auch auf dem Fahrzeug“.

Dersau rüstet sich für Blackouts: Ohne Strom funktioniert auch die Sirene nicht

Nicht einmal die Sirene in Dersau könnte heulen, auch sie benötigt Strom. „Ich weiß von drei Personen in Dersau, die auf Beatmung angewiesen sind“, berichtet Beiroth. Doch was, wenn die Akkus der Geräte leer sind? Telefone, auch Handys funktionieren nicht mehr, keine Maschine läuft, kein Licht brennt. Die gesamte Bevölkerung müsste versorgt werden. Nur wie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Mitte des Monats steht nun das Notstromaggregat mit 18 Kilovoltampere in der Garage am Dorfgemeinschaftshaus. „Das reicht für Wärme, Beleuchtung, Technik und auch die Sirene“, so der Bürgermeister. Dersau ist Vorreiter im Amtsbereich. Das Gerät ist im Dezember noch gemietet – aus haushaltsrechtlichen Gründen. Im Januar aber wird es für 24 000 Euro gekauft.

Lesen Sie auch

Die Rechnung dafür schreibt Lasse Siegmeier von der Firma Grossmann und Siegmeier aus Belau. Er ist Dersauer und Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Seine Firma vermietet Baumaschinen, unter anderem Baustromerzeuger. Gemeinde und Firma wurden sich handelseinig.

Das Notstromaggregat läuft mit Diesel, bei normaler Auslastung läuft es 24 Stunden durch. Dann braucht es neuen Treibstoff. Sollte der im schlimmsten Fall nicht mehr zu kaufen sein, kann das Gerät auch mit Heizöl betrieben werden, das man aus den Tanks der gemeindeeigenen Gebäude holen könnte, erklärt Siegmeier.

Notstromaggregat in Dersau ist transportabel – in den ehemaligen Gasthof

„Die Gemeinde Dersau hat wirklich Glück gehabt, solche Geräte sind derzeit nicht mehr verfügbar“, berichtet Siegmeier. Die Nachfrage nach Notstromaggregaten sei groß. „Wir haben noch zwei nachbestellt, die werden aber erst viel später geliefert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Dersauer Gerät wiegt rund eine Tonne, wenn es vollgetankt ist. Mit einem kleinen Hubwagen ist es problemlos zu transportieren – ab 1. Januar kommt es in den ehemaligen Gasthof Westphal, den die Kommune gekauft hat. Dort könnte die Bevölkerung versorgt werden.

„Diese 24 000 Euro sind gut investiertes Geld“, meint Beiroth. „Eine tolle Anschaffung“, findet Wehrführerin Christel Epkes. Auch wenn alle hoffen, dass das Notstromaggregat nie benötigt wird. Einmal im Monat soll es zur Probe angestellt werden.

Auch das Amt Großer Plöner See sorgt vor. Der Amtsausschuss beschloss kurz vor Weihnachten, dass die Amtsverwaltung einen ausreichend dimensionierten Generator beschaffen möge und entsprechende Installationen vornehmen lassen solle. Sollte es einen mehrtägigen, großflächigen Stromausfall geben, muss auch die Behörde reagieren. Dabei geht es nicht um eine Notstromversorgung der Amtsverwaltung. Das wäre zu aufwendig und zu teuer. Es soll aber ein „Notamt“ eingerichtet werden.

Hilfe im Falle eines Blackouts: Notamt im Feuerwehrgerätehaus Dörnick

Bei einem Blackout käme das Notamt bei der sogenannten Abschnittsführungsstelle, der Leitung der Amtswehr, im Feuerwehrgerätehaus in Dörnick unter. Es reiche also, wenn die mit Notstrom versorgt würde. Von dem Generator profitiere dann auch die Gemeinde Dörnick. Die Kosten dafür wollen sich Amt und Gemeinde teilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu einer Notstromversorgung rät die Amtsverwaltung allen Gemeinden, allein schon, um eine rudimentäre Daseinsvorsorge zu leisten. Zentrale Stellen seien dafür am besten geeignet, etwa Dorfgemeinschaftshäuser, Kindergärten oder Feuerwehrgerätehäuser. Für die anderen Gemeinden im Amtsbereich bietet die Amtsverwaltung eine Sammelbestellung von Notstromaggregaten an, an der sich aber nicht alle Gemeinden beteiligen wollen. Auch Dersau nicht: Dort ist man ja nun versorgt.