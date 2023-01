﻿Geld für Schwimmbäder im Kreis Plön: So sind die Reaktionen

Es gibt Bewegung in der Schwimmbad-Diskussion in Laboe: Die Kreistagsfraktionen von Klar.Grün, FDP, Linke und UWG wollen den Betrieb von Schwimmhallen finanziell unterstützen. Das kommt in Laboe gut an. Werden die Fraktionen eine Mehrheit finden?

Laboe. Im Ostseebad Laboe regt sich die leise Hoffnung, dass es für eine neue Schwimmhalle mehr Zuschüsse geben könnte. Die Kreistagsfraktionen von Klar.Grün, FDP, Linke und UWG wollen Schwimmbäder im Kreis Plön hinsichtlich ihrer Betriebskosten finanziell unterstützen, auch eine neu gebaute Halle in Laboe. Doch was halten die großen Parteien von CDU und SPD im Plöner Kreistag von diesem Vorstoß? Und wie kommt die Standortdiskussion in Laboe an, die von den Kreistagsfraktionen erneut ins Rollen gebracht wurde?

Laboes Bürgermeister Heiko Voß äußert sich nicht immer gern zur Schwimmhalle Laboe. Das Thema ist in Laboe sensibel, die Situation komplex. Doch zu dem aktuellen Antrag der Kreistagsfraktionen hat er etwas zu sagen. „Betriebsmittel werden von Land und Kreis generell nicht gefördert, was aber aus Sicht der Kommunen wichtig wäre. Deshalb ist der Vorstoß der Fraktionen einfach nur gut“, erklärt er auf Nachfrage.

Voß zur Schwimmhalle Laboe: „Unsere Beschlusslage in Laboe ist eine andere“

Voß spricht von einem „neuen Ansatz“, den er als Bürgermeister „gutheißen“ könne. Bislang hat der Kreis Plön Baukostenzuschüsse für den Neubau einer Schwimmhalle „im nördlichen Kreis Plön“ in Höhe von 15 Prozent zugesichert, eine Förderung der Betriebskosten ist nicht vorgesehen. Was Heiko V0ß weniger gut findet, ist das Werben der Fraktionen für den alten Standort für eine Schwimmhalle in Laboe am Strand. „Unsere Beschlusslage in Laboe ist eine andere“, betont er kurz und knapp.

Die Grünen in Laboe sind begeistert. „Ein finanzieller Vorstoß zum Erhalt und Betrieb der Schwimmbäder im Kreisgebiet ist ein klares Zeichen für das Schwimmen und die Notwendigkeit entsprechender Entscheidungen auf regionaler Ebene“, erklärt Michael Meggle für die Grünen-Fraktion in Laboe. In der Standortfrage für eine Schwimmhalle in Laboe sehen sich die Grünen, die sich gegen einen Neubau auf der grünen Wiese wehren, durch die Fraktionen im Kreis Plön bestätigt. „Parteiübergreifend zeigt sich, dass ein Standort am Wasser für Laboe und für die Region der herausragende ist.“

Schwimmhalle Laboe: Standortdiskussion soll in der Gemeinde bleiben

Die SPD hingegen ist skeptisch. "Wir halten den Beschlussvorschlag der Fraktionen Klar.Grün, FDP, Linke und UWG für populistisch, um sich als kleine Fraktionen bemerkbar zu machen", betont Fraktionsvorsitzender Tobias Slenczek. Grundsätzlich sei man allerdings "für alle finanziellen Zuschüsse – woher diese auch kommen mögen".

Von der Laboer Wählergemeinschaft (LWG) und Einzelkämpfer Karl-Christian Fleischfresser in der Laboer Gemeindevertretung kommen positive Reaktionen. „Wir finden es sehr begrüßenswert, dass der Kreis sich mit dem Thema der finanziellen Unterstützung von Schwimmbädern befasst“, sagt Annette Kleinfeld (LWG). Und Fleischfresser jubelt: „Ich bin über diese Initiative sehr erfreut.“ Die Standortdiskussion für eine Schwimmhalle in Laboe auf Kreisebene zu entfachen, findet die LWG allerdings im Hinblick auf die Gründung eines Zweckverbands „kontraproduktiv“.

Thomas Hansen (CDU): „Auf Dauer ist der Kreis Plön nicht in der Lage, Schwimmbäder zu fördern“

So sieht es auch Thomas Hansen, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreis Plön, die mit 22 Sitzen mit Abstand die größte Fraktion im Kreistag Plön stellt. „Als Standortgemeinde hat die Gemeinde Laboe die Planungshoheit und bereits entschieden. Dies ist zu respektieren“, sagt er. Der Kreis Plön sei zu einer Förderung der neuen Schwimmhalle bereit, mehr als 1,5 Millionen Euro stehen laut Hansen für Investitionen bereit, aber es gäbe bislang keinen breiten Konsens für eine laufende Finanzierung im Kreistag. „Im Haushalt 2023 haben wir ein Defizit von acht Millionen Euro. Auf Dauer ist der Kreis Plön nicht in der Lage, Schwimmbäder zu fördern.“ Die CDU-Fraktion selber hat nach Angaben von Hansen zu dem Thema noch nicht beraten. Der Plöner Kreistag kommt am 2. Februar zusammen.

Darum sind die Becken jetzt leer Seit dem 30. März 2021 ist die Laboer Meerwasserschwimmhalle geschlossen, nachdem die Gemeindevertreter Laboes aufgrund der hohen Unterhaltungs- und Betriebskosten den Beschluss gefasst hatten, die Halle trotz aller Kritik dicht zu machen. Dabei wünschten sich viele Bürger den Erhalt der Meerwasserschwimmhalle am Strand, die 1969 gebaut worden war. In den Jahren 2014 und 2017 hatte es dazu zwei Bürgerentscheide gegeben, die die Gemeindevertretung zwangen, die Halle in Betrieb zu halten. Noch heute kämpft der Förderverein Hallenbad Laboe für eine Modernisierung der Halle am alten Standort, möglicherweise in Kombination mit einem Wellnessbad. Andere wollen ein reines Bad der Daseinsvorsorge für Schul- und Vereinsschwimmen, Senioren und Gäste auf der grünen Wiese am Laboer Ortsrand realisieren.

Die SPD-Fraktion im Plöner Kreistag zeigt sich offen für die Offensive der kleinen Fraktionen. „Der Antrag, in eine Defizitbezuschussung von Schwimmhallen einzusteigen, ist gerade jetzt im Zuge der deutlichen Kostensteigerungen durch Inflation und Energiekostensteigerungen überlegenswert“, heißt es vom Fraktionsvorsitzenden Kai Bellstedt. Für einen vorübergehenden Zeitraum von beispielsweise drei Jahren sei dies aus Sicht der SPD „vorstellbar“.

Etwas schärfer urteilen die Sozialdemokraten über die Standortdebatte. Sie halten den Vorstoß der kleinen Fraktionen für eine „Nebelkerze“, wenn suggeriert werde, dass damit alle Probleme gelöst seien. „Der Kreis sollte sich nicht in die Entscheidungshoheit und Gestaltungshoheit der Gemeinde Laboe und der Umlandgemeinden einmischen.“ Diese müssten jetzt allerdings zu Potte kommen. „Das Schwierigste an dem Prozess ist die Dauer und der mangelnde Mut, klare Entscheidungen zu treffen und sich dann daran zu halten“, so die SPD-Fraktion im Plöner Kreistag.