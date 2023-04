﻿Gemälde-Verkauf für die Sanierung des historischen Dorfkrugs in Gadendorf

Der alte Dorfkrug in Gadendorf (Kreis Plön) erwacht langsam zu neuem Leben. Der Verein Panker Kultur will das heruntergekommene Gebäude sanieren. Erste Aktionen sollen Geld in die Kasse bringen. Das ist geplant.

Panker. Die Sanierung des historischen Dorfkruges in Gadendorf kostet zwischen einer und zwei Millionen Euro. Der neu gegründete Verein „Panker Kultur“ will die einstige Gaststätte in ein Zentrum für Kunst, Klönschnack und Musik verwandeln. Mit zwei Aktionen soll Geld hereinkommen. Der Schriftsteller und Musiker Rocco Schamoni ist auch dabei.

In dem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1887 lebt im Sommer der Maler Henning Rethmeier. Im Winter zieht es ihn nach Spanien in den Süden. In den 80er-Jahren erwarb er den Dorfkrug und das große Grundstück drumherum vom alten Gastwirt Kurt Möller. Seitdem ist der Saal der Gastwirtschaft sein Atelier.

Hunderte Gemälde und Zeichnungen entstanden in Gadendorf und lagern heute noch in dem Gebäude. Die Idee: Die Bilder verkaufen. Der Erlös daraus geht zur einen Hälfte an Rethmeier, zur anderen an Panker Kultur.

Der 69-jährige Künstler studierte an der Fachhochschule für Gestaltung in Kiel. Er war dort Schüler von Harald Duwe. Ursprünglich malte Rethmeier gegenständliche Gemälde in Öl. Später wandelte er seinen Stil und konzentrierte sich auf abstrakte Bilder, wobei es ihm auf die Farbgebung ankam.

Eine Backsteinfassade aus der Kaiserzeit macht die frühere Gaststätte Möller schützenswert. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

In Gadendorf sind Gemälde aus allen Schaffenperioden zu sehen und zu erwerben.

Der Verein öffnet am Sonnabend, 22. April, ab 14 Uhr die Pforten vom alten Krug, zunächst nur für Menschen aus Panker und Umgebung. Mitglieder des Vereins stehen für Fragen und Informationen bereit. Sie wollen erklären, was in dem geplanten dörflichen Zentrum alles möglich ist. Für viele Gadendorfer dürfte es nach vielen Jahrzehnten wieder die erste Begegnung mit ihrer Gaststätte sein.

An diesem Tag können alle den Dorfkrug Gadendorf besuchen

Eine Woche später am Sonnabend, 29. April, dürfen alle kommen, die ein Interesse an der Sanierung des Gebäudes und an den Bildern von Henning Rethmeier haben. Der Schriftsteller und Musiker Rocco Schamoni erklärt an diesem Tag, was aus dem Dorfkrug einmal werden soll. Beginn 15 Uhr.

Schamoni stammt aus der Region und wurde in Lütjenburg als Tobias Albrecht geboren. Mit seinem Roman „Dorfpunks“ beschrieb er das Leben in der Kleinstadt.

So viele Helfer hat „Panker Kultur“

Der Verein Panker Kultur hat bereits mit der Sanierung des Gebäudes angefangen. Zumindest im Kleinen. Zehn bis 20 Freiwillige kommen jeden Sonnabend um 10 Uhr zusammen, um zu werkeln. Neue Helfer sind gern gesehen.

Ein neuer Fußboden im Schankraum liegt mittlerweile aus. In einem Zimmer ist ein Büro eingerichtet. Die Ölheizung im Erdgeschoss läuft wieder. Es ist aufgeräumt.

Gerd Bünning gehört zu den Helfern, die die in der ehemaligen „Gaststätte Möller“ aufräumen und reparieren. Dazu gehört auch der alte Herd in der Küche des früheren Lokals. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Es gab eine große Überraschung, als Tapeten von der Wand gerissen wurden. Darunter kamen einige Quadratmeter Wandmalereien aus den Anfängen der Gastwirtschaft im 19. Jahrhundert hervor. Denkmalpflegerin Silke Hunzinger zeigte sich begeistert von den Verzierungen, die erhalten bleiben sollen.

Stefan Cay, einer der Helfer, ist zuversichtlich, dass die Sanierung gelingt. Im Dachstuhl seien nur einzelne Balken morsch. Er zählt weitere Schäden auf. Aber: „Das ist alles machbar.“

Das sagt sich auch Gerd Bünning, ein alter Gadendorfer, der den Dorfkurg noch erlebt und dort gefeiert hat. Bünning kniet vor dem Herd in der ehemaligen Küche. Er befreit die Herdplatte und die Ringe über der Feuerstätte vom Rost, der Jahrzehnte alt ist.

Bünning erinnert sich noch daran, wie der schwere Herd vom benachbarten Hessenstein mühsam zum Dorfkrug transportiert wurde. Alles ist machbar.