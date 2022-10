﻿Für 550.000 Euro: Dersau möchte den Gasthof Westphal kaufen

Jahrzehnte lang wurde im Haus an Dersaus Dorfplatz gefeiert, gespeist und übernachtet. Ende 2010 schloss das Hotel/Restaurant Westphal. Dann stand es lange Zeit leer. Inzwischen findet mittwochs ein Stammtisch statt. Die Gemeinde würde das Grundstück gerne kaufen.

Dersau. In der Dersauer Dorfmitte steht der Gasthof Westphal. Alle vier Gasthöfe im Ort schlossen nach und nach. Doch das Haus am Dorfplatz öffnet inzwischen immerhin mittwochs für den „Stammtisch“ wieder für ein paar Stunden. Die Hauseigentümer vermieten die Räume auch für Familienfeiern. Jetzt will die Gemeinde die „Liegenschaft Redderberg 1“ kaufen. Will sich Bürgermeister Holger Beiroth als Gastwirt versuchen?

Beiroth lacht: Natürlich nicht. Aber tatsächlich stimmt die Gemeindevertretung am Dienstag, 1. November, ab. 550 000 Euro würde sie der Gasthof Westphal kosten, inklusive aller Nebenkosten. Wenn der Bürgermeister bevollmächtigt wird, den Grundstückskaufvertrag abzuschließen, gehören der Gemeinde 2100 Quadratmeter, bebaut mit Restaurant und ehemaligem Hotel.