﻿Polizei ermittelt nach Schmierereien in Wisch wegen Sachbeschädigung

In der Gemeinde Wisch haben sich in der Nacht zum Sonntag Unbekannte Spielgeräte, Wände, Holzteile, Schilder und andere Einrichtungen beschmiert. Bürgermeisterin Verena Sapia erstattete Anzeige.

Wisch. Es ist nicht das erste Mal, dass Bürgermeisterin Verena Sapia am Morgen in ihrer Gemeinde „Kunstwerke“ zweifelhafter Natur vorfindet. An diesem Morgen platzte ihr dann doch der Kragen und sie verständigte die Polizei. Die nahm die Anzeige auf ermittelt wegen Sachbeschädigung, Zeugen werden gesucht.

Blaue Schriftzeichen verunstalten das Holzschiff auf dem Spielplatz der Gemeinde Wisch. Ebenso die Wand des kleinen Sanitärgebäudes. Dort prangt ein schwarzer Schriftzug. Auch an der Vorderseite an den Rolltorgen gibt es Schmierereien, die scheinbar aus der gleichen Hand stammen, wie die anderen. Ein Graffiti mitten in der Holzhütte, die Besucherinnen und Besuchern als Unterstand dient, sei in mehreren Abschnitten entstanden, berichtet die Bürgermeisterin.

Ein Zug der Schmierfinken durch die Gemeinde

Doch nicht allein auf dem Spielplatz haben sich die unbekannten Schmierfinken verewigt, auch der in Eigenleistung gebaute Bücherschrank, der am Dorfteich steht, trägt einen Schriftzug, ähnlich dem auf dem Holzschiff. Die Schneise zieht sich so bis zum Dorfkrug Borowianka, die Informationstafel der Gemeinde davor ist ebenfalls beschmiert.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Spielplatz-AG und die Kinder seien sehr traurig, so die Bürgermeisterin weiter. Sie vermute, die Schmierfinken seien ortsfremde Jugendliche, eine Anwohnerin habe in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, etwa 0.30 Uhr, entsprechendes beobachtet. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei in Schönberg, Tel. 04344/29150, oder bei Verena Sapia, 04344/414794, melden.